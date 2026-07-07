Rossz a hangulat a székházban, de amúgy sincsenek bent sokan.
Az ellenzéki politikus a helyszíni sátrából, közösségi oldalán szervezi az akciót a „pártállami hazugságyár” elleni akciót, hogy benne legyenek a tévében.
Nincs joguk a betekintéshez – ezzel utasították vissza Szél Bernadett és Hadházy Ákos kérését.
Panaszt tett megalázó és jogszerűtlen rendőrségi átvizsgálása miatt a Momentum elnökségi tagja. Cseh Katalint azért motozták végig, mert korábban meggyújtott egy füstgyertyát.
Egyetlen, a tévészékháznál bántalmazott képviselőt sem hallgattak meg, és mindenkit egy kalap alá véve minősítették rendbontónak, miközben az eljáró ügyész törvényi kötelezettségeit sem teljesítette - erről faggatja Polt Pétert Harangozó Tamás.
Már nem egy petíció felolvasása a cél, a demonstrációk szervezői a teljes közmédiát akarják felszabadítani.
Tagadták bűnösségüket a 2006-os őszi eseményekkel összefüggésben elkövetett katonai bűncselekmények miatt megvádolt egyes rendőri vezetők az utolsó szó jogán a Fővárosi Ítélőtáblán pénteken. A táblabíróság február 13-ára tűzte ki a másodfokú határozat kihirdetését.
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerdán Szegeden beszélt arról, hogyan függnek össze a 2006-os megmozdulások (lásd: tévészékház ostroma - a szerk.) és a jelenlegi népszavazási kampány egymással. A volt miniszterelnök a lakossági fórumon olyan két titkos dossziéról beszélt, amik bizonyítanák a kormánypárt, köztük Orbán Viktor és Kövér László érintettségét a tíz évvel ezelőtt történtekkel kapcsolatban.
A titkosszolgálat nem jelezte a tévészékház ostromát, ezzel kapcsolatos információ az akkori kormányzattól nem érkezett - mondta tanúként Simicskó István államtitkár, KDNP-s parlamenti képviselő a 2006. őszi események kapcsán megvádolt egykori rendőri vezetők büntetőperében, a Fővárosi Törvényszéken.