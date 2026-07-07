Orbán és Kövér érintett 2006-ban? Gyurcsány titkos dossziékkal bizonyítana

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerdán Szegeden beszélt arról, hogyan függnek össze a 2006-os megmozdulások (lásd: tévészékház ostroma - a szerk.) és a jelenlegi népszavazási kampány egymással. A volt miniszterelnök a lakossági fórumon olyan két titkos dossziéról beszélt, amik bizonyítanák a kormánypárt, köztük Orbán Viktor és Kövér László érintettségét a tíz évvel ezelőtt történtekkel kapcsolatban.