Donald Trump a NATO-csúcson jelentette be, hogy vége a tűzszünetnek Iránban

tűzszünet;Donald Trump;NATO-csúcs;tűzszünet összeomlás;háború Iránban;

2026-07-08 11:37:00 CEST

Az amerikai elnök Ankarában egyenesen rákos daganathoz hasonlította a fegyvernyugvást megsértő iráni rezsimet.

Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be Donald Trump az ankarai NATO-csúcs plenáris tanácskozására érkezve újságírók előtt arra utalva, hogy az iráni rezsim hétfő megsértette a fegyvernyugvást – idézte az Egyesült Államok elnökének a nemzetközi hírügynökségek által közzétett nyilatkozatát a Telex. – Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ami engem illet, szerintem vége. Nem akarok többé velük foglalkozni – mondta szó szerint Trump.

A Sky News szerint Trump hozzátette, hogy az iráni tárgyalók folytatni akarják a párbeszédet, de szerinte „puszta időpazarlás velük foglalkozni”. A BBC beszámolója alapján az amerikai elnök „gonosz, beteg emberekként” hivatkozott az iráni rezsimre, akik szerinte nem játszottak tisztán, amikor hétfőn megsértették a fegyverszünetet. – „Ők a rák, és tudjuk, mit kell tennünk: a rákot korán ki kell vágni” – fogalmazott félreérthetetlenül Donald Trump, előrevetítve, hogy mi várható az amerikai hadsereg részéről.

Az Egyesült Államok és Irán június 17-én írtak alá egy 14 pontos szándéknyilatkozatot, amely ideiglenes tűzszünetet és 60 napos tárgyalási időszakot írt elő egy végleges, tartós békemegállapodás elérése érdekében. Az amerikai hadsereg kedden késő este egy sor erőteljes csapást mért Iránra, válaszul arra, hogy hétfőn három olajszállító hajót támadás ért a Hormuzi-szorosban. Az éjszakai támadásra reagálva Irán bejelentette, hogy rakétákat és drónokat lőtt ki 85 amerikai katonai célpontra Bahreinben és Kuvaitban. Az iráni külügyminisztérium szerint a konfliktus eszkalációjáért az Egyesül Államok a felelős, Washingtont szerződésszegéssel vádolták. Mint arról mi is beszámoltunk, Mark Rutte, a NATO főtitkára szerda reggel, a Törökországban tartott csúcstalálkozó előtt azt mondta, abszolút szükséges volt az Irán elleni amerikai csapás.