Magyar Péter: Konstruktív és megbízható szövetségesei leszünk a NATO-nak

Budapest;kormányülés;Ankara;NATO-csúcs;Magyar Péter;Ruff Bálint;

2026-07-08 11:23:00 CEST

Az észak-atlanti szövetség ankarai tanácskozásán részt vevő magyar miniszterelnök több kollégájával is kétoldalú tárgyalásokat folytat. Eközben Budapesten Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányításával kormányülést tartanak.

Ez az első NATO-csúcs, amin képviselem Magyarországot – mondta szerda délelőtti Facebook-videójában az ankarai tanácskozás második napján bejelentkező Magyar Péter. A miniszterelnök szerint óriási az érdeklődés hazánk iránt, és ő mindenkinek elmondta, hogy a magyar emberek április 12-i világos felhatalmazásával jött a török fővárosba, és tisztázta, hogy mi egy egységes és erős NATO-ban vagyunk érdekeltek. A jövőben konstruktív, megbízható szövetségesként számíthatnak Magyarországra. Magyar Péter már kedd este és szerda reggel több kollégájával folytatott kétoldalú tárgyalásokat, így a montenegrói miniszterelnökkel a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, Montenegró például annyira előre haladt, hogy már jövőre EU-tagország lehet. A régióban amúgy is jelentős magyar befektetések vannak. Hasonló megbeszélések voltak a norvég és a kanadai miniszterelnökkel is.

A kormányfő a NATO-csúcs délelőtt 11 órakor kezdődő plenáris üléséről is szólt: elmondta, hogy a hosszúnak ígérkező ülésen kiemelt lesz Donald Trump amerikai elnök beszéde, és a nap végén elfogadnak egy deklarációt az Ukrajnának nyújtandó újabb 70 millió eurós pénzügyi támogatásról. – Ehhez, ahogy eddig is, önkéntes lesz a csatlakozás – mondta Magyar Péter, emlékeztetve arra, az uniós hitelnél Szlovákiának és Magyarországnak külön lehetősége volt, hogy abban ne vegyen részt, ez a NATO esetében is fennáll.

– Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont továbbra sem küldünk a szomszédba fegyvert vagy katonát, és más katonai támogatást sem nyújtunk – ismételte meg a miniszterelnök, aki kitért a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélésére, és arra, hogy hamarosan Budapesten vagy Kijevben fognak találkozni, majd együtt ellátogatnak a jelentős számban magyarok lakta Kárpártaljára, Beregszászra.

– Örömmel vettem, hogy a kedden történtek után a köztelevíziónak rekordnézettsége lehetett az este, amikor szimbolikusan 19 óra 56 perckor, 70 évvel a forradalom után újraindult az adás, és mi mással, mint A tanú című filmmel, majd a Megáll az idővel. Történelmi időket élünk, ma is érdekes magyar filmek lesznek, és mindenkit arra bátorítok, hogy nézze az újra szabaddá, függetlenné vált köztelevízió adásait – tette hozzá Magyar Péter. Posztjában azt is közölte, hogy mindeközben Budapesten ülésezik a TISZA-kormány, Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével.