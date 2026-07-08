Az Európai Bizottság az EU Bírósága elé viszi Magyarországot az árréskorlátozás miatt

Európai Bizottság;Európai Unió Bírósága;kötelezettségszegési eljárás;árrésstop;

2026-07-08 14:49:00 CEST

Az újabb kötelezettségszegési csomag szerint öt új vagy továbbléptetett eljárás indult, két ügyben a Bizottság már az uniós bírósághoz fordult, egy korábbi bírósági ítélet végrehajtásának elmaradása miatt pedig ismét felszólítást is küldtek.

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett árréskorlátozások miatt – közölte a brüsszeli testület szerdán.

Az Európai Bizottság szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árrést, hogy az nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségeik fedezését, ezért a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti. Mivel Magyarország nem módosította érdemben a szabályokat, az ügy immár az uniós bíróság elé kerül.

A HVG cikke szerint a közzétett kötelezettségszegési csomagban Magyarország az egyik legtöbb ügyben érintett tagállam. A mostani döntések alapján öt új vagy továbbléptetett eljárás indult, illetve két ügyben az Európai Bizottság már az uniós bírósághoz fordult, egy korábbi bírósági ítélet végrehajtásának elmaradása miatt pedig újabb felszólítást is küldött Budapestnek.

Bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt indult újabb eljárás a magyar építőanyag-kitermelést terhelő pótbányajáradék ügyében. Az Európai Unió Bírósága már 2026 januárjában kimondta, hogy a szabályozás sérti a letelepedés szabadságát, mert elsősorban más tagállamok vállalkozásait sújtja, Magyarország ennek ellenére gyakorlatilag változatlan formában fenntartotta a rendszert, csupán más jogszabályba helyezte át azt. Emiatt Brüsszel immár pénzügyi szankciók kiszabását is megalapozó, úgynevezett 260. cikk szerinti eljárást indított – írja a lap.

Indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak az Európai Bizottság az OFFI Zrt. hivatalos célú hiteles fordításokra vonatkozó kizárólagos jogosultsága miatt is, mert álláspontja szerint indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás uniós szabadságát.

Az Európai Bizottság szerdán közzétett tájékoztatása szerint a magyar szabályozás az állami irányítás alatt álló OFFI Zrt. számára biztosít kizárólagos jogot a hivatalos célú hiteles fordítások elkészítésére. A monopólium több olyan dokumentumkategóriára és eljárásra is kiterjed, amelyeket 2009, a szolgáltatási irányelv magyarországi alkalmazását követően vezettek be.

Az Európai Bizottság külön eljárást indított a bányászati koncessziók odaítélése miatt is. Egy újabb felszólító levél szerint Magyarország egy homok- és kavicsbányákra vonatkozó, határozatlan időre szóló szerződést olyan eljárásban ítélt oda, amely nem biztosította az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot, hanem egy meghatározott gazdasági szereplőnek kedvezett.

A Bizottság szerint Magyarország nem megfelelően ültette át az ivóvízminőségről szóló uniós irányelvet sem. A kifogások között szerepel, hogy a hazai szabályozás nem biztosít megfelelő minimumkövetelményeket az ivóvíz minőségére, hiányos az előírt vizsgálati rendszer, nem teljes körűek az intézkedések a határértékek túllépése esetén, valamint nem megfelelő az ólomkockázatok kezelésére vonatkozó szabályozás.

Magyarország emellett indoklással ellátott véleményt kapott, mert a rendelkezésre álló adatok szerint továbbra sem teljesíti a települési hulladék újrahasznosítására vonatkozó uniós célokat. A kifogások szerint az ország nem érte el az 50 százalékos újrahasznosítási arányt, emellett az üveg csomagolási hulladékok újrafeldolgozására előírt célérték sem teljesült. A HVG megjegyzi, ha két hónapon belül nem történik előrelépés, a Bizottság ezt az ügyet is az Európai Unió Bírósága elé viheti.