Akár már a jövő héten megszűnhet Sulyok Tamás államfői megbízatása – Ruff Bálint ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett

Országgyűlés;rendkívüli ülés;eltávolítás;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Ruff Bálint;

2026-07-08 13:58:00 CEST

Ha a köztársasági elnök nem írná alá az Alaptörvény 17. módosítását, akkor éppen az Alaptörvény megsértése miatt megfosztási eljárással távolítják el a székéből.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter július 13-14-re, azaz jövő hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte Forsthoffer Ágnesnél, az Országgyűlés elnökénél – derült ki a parlament honlapján közzétett szerdai dátummal írt dokumentumból. Ruff Bálint szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.

A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz. A döntés elhalasztása késleltetné a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését – olvasható az indítvány indoklásában.

A dokumentum szerint a tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák továbbá a rendvédelmi szervek szervezeti átalakítását, a köznevelési intézmények működésének hatékonyabbá tételét, szakmai autonómiájának növelését, a közegészségügyi feladatellátás fejlesztését, valamint gyermekvédelmi szabályozás hatékonyságát szolgáló rendelkezéseket. Ruff Bálint szerint a javaslatok elfogadásának elhalasztása késleltetné a szükséges szervezeti és szakmai intézkedések végrehajtását, valamint hátrányosan befolyásolhatná az érintett közfeladatok ellátásának hatékonyságát. Ugyanakkor az Alaptörvényt módosító csomag legfontosabb része Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítása.

„A választópolgárok rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom helyreállítsa az alkotmányos demokráciát, és olyan közjogi helyzetet teremtsen, hogy az alkotmányozás átmeneti időszakában a köztársasági elnök betölthesse az alkotmányos funkcióit, képviselje a nemzet egységét, és őrködni tudjon az államszervezet demokratikus működése felett” – tartalmazza a parlament asztalán lévő Alaptörvény-módosítás indoklása.

Lapunk is beszámolt Magyar Péter miniszterelnök 2026. június 22-i sajtótájékoztatójáról, amelyen elmondta, hogy ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene. A miniszterelnök azt ígérte, olyan új köztársasági elnököt szeretnének választani, aki valóban meg tudja testesíteni a nemzet egységét.