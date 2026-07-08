Kivételes szakmai elismerésben részesült két magyar gyerekkönyv

gyerekkönyv;Berg judit;Kiss Judit Ágnes;

2026-07-08 18:06:00 CEST

Kiss Judit Ágnes: Tujaszörny és Nyírfakobold című könyve és Máray Mariann: Elérhetetlen című könyve is felkerült a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa Honour List válogatására.

"A Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, az International Board on Books for Young People (IBBY) a világ legnagyobb nemzetközi gyerekkönyves szervezete. Több mint 80 ország nemzeti szekcióját fogja össze azzal a közös céllal, hogy a minőségi gyermekirodalom minél több gyerekhez eljusson szerte a világon. Az IBBY kétévente állítja össze rangos Honour List válogatását, amelyre a nemzeti szekciók az előző két év kiemelkedő gyerekkönyveit jelölhetik. A listára felkerülni kivételes szakmai elismerés: a világ legjobbnak tartott gyermekkönyvei szerepelnek rajta. A 2026-os IBBY Honour Listre 59 országból, 52 nyelven összesen 191 könyv került fel" - írja Berg Judit irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár közösségi oldalán.

Kiss Judit Ágnes: Tujaszörny és Nyírfakobold című, Sipos Fanni rajzaival illsuztrált, tavaly a Pagony Kiadónál megjelent kötete az elfogadásról szól elsősorban a kissikolás korosztályt célozva meg. A könyv tavaly megnyerte az IBBY 2015-ben alakult magyar tagozata, a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum Az év Gyermekkönyve Díjat a 7-9 éves korosztály kategóriájában.

Máray Mariann Elérhetetlen című műve a különleges, csendeskönyv műfajába tartozik. "Alkotója kizárólag képekkel mesél, és az olvasóval közösen írja a történetet: az egyik elkezdi, a másik folytatja" - írja a Csimota Könykiadó a kötet ismertetőjében.