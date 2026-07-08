Eladhatja magyarországi üzleteit a Tesco

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2026-07-08 15:14:00 CEST

A brit áruházlánc bankárokkal dolgozik a magyarországi, csehországi és szlovákiai működésével kapcsolatos lehetőségeken.

A Tesco a közép- és kelet-európai üzletágának eladását mérlegeli, ami lezárhatná a brit áruházlánc három évtizedes nemzetközi terjeszkedési korszakát - írja a Financial Times.

A lapnak az ügyre rálátó források azt mondták, hogy a brit kiskereskedelmi cég bankárokkal dolgozik a magyarországi, csehországi és szlovákiai érdekeltségekkel kapcsolatos lehetőségeken. A három országban működő üzletág több mint 22 ezer embert foglalkoztat.

A Tesco közép- és kelet-európai jelenléte 1995-ben, Magyarországon indult, és ma ez a cég egyetlen jelentősebb üzletága az Egyesült Királyságon és Írországon kívül. A vállalat az elmúlt években több külföldi érdekeltségétől is megvált: 2015-ben 4,2 milliárd fontért adta el a dél-koreai Homeplus üzletágat, 2020-ban pedig 8 milliárd fontért a thaiföldi és malajziai egységet. A veszteséges amerikai Fresh & Easy láncot már 2013-ban bezárta.

A Tesco azt közölte, hogy a vállalat soha nem kommentál pletykákat vagy spekulációkat. A legutóbbi éves jelentés szerint a Tesco 561 üzletet működtet Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Az európai divízió tavaly 4,5 milliárd font bevételt ért el, de a csoport 3,2 milliárd fontos korrigált működési profitjából csak 115 millió fontot adott. A teljes Tesco-csoport bevétele 66,6 milliárd font volt.

Az esetleges eladásból származó bevétel tovább erősíthetné a Tesco mozgásterét a brit piacon, ahol a vállalat új üzletekbe és árcsökkentésekbe fektet, hogy megőrizze vezető szerepét. A Financial Times szerint az Asda és a Morrisons továbbra is az elvesztett piaci részesedés visszaszerzésével próbálkozik, miközben az Aldi és a Lidl együtt már a brit piac közel 20 százalékát ellenőrzi.

A Tesco a régióban az Aldi és a Lidl erősödésére, valamint a vásárlási szokások átalakulására reagálva több területen átszervezte működését. A cég legutóbbi éves jelentése szerint a keleti üzletág profitja a szlovákiai verseny erősödése és a növekvő szabályozói nyomás miatt csökkent, a vállalat pedig 75 millió fonttal írta le üzletei értékét.

Az eladás stratégiai fordulatot jelentene. Ken Murphy vezérigazgató 2023-ban még arról beszélt, hogy a régiós üzletág a csoport szerves és sikeres része, amely nem vonja el érdemben a figyelmet az alaptevékenységről.

Murphy 2020-as kinevezése óta a Tesco részvényárfolyama megduplázódott, a cég értéke 29,6 milliárd fontra nőtt. A brit áruházlánc közben több mint egy évtizede nem látott piaci részesedést ért el otthon, részben a Clubcard-akciókra és az árgarancia-programokra építve.