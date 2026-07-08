Kapitány István egyenesen Mészáros Lőrinc bankjából igazolta le az Eximbank és a MEHIB vezérigazgatóját

kinevezés;vezérigazgató;Eximbank;Mészáros Lőrinc;MBH Bank;Kapitány István;

2026-07-08 16:53:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter leginkább jogszerűséget, átláthatóságot, felelős gazdálkodást, valamint vállalkozások exportképességének erősítésére

Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatójává Kiss Zalánt neveztem ki, aki több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik – közölte szerdán a Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter meglepő helyről Mészáros Lőrincnek a NER idején nagybankká alakított pénzintézetétől, az MHB Banktól hívta át az új vezetőt a minap leváltott Berta Adrienn helyére.

Kiss Zalán a Portfolio adatlapja szerint eddig az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója volt. – közgazdász, Manchester Business Schoolban szerzett MBA diplomát 2011-ben. Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a közép- és nagyvállalati, kereskedelmi ingatlan, illetve strukturált finanszírozás területén. Korábban az MKB, CIB Bank és Royal Bank of Scotlandnál töltött be különböző pozíciókat – írta róla a gazdasági portál.

Az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása.

Elvárom tőle, hogy vezetése alatt az EXIM és a MEHIB működése minden tekintetben a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelős gazdálkodásra és a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére épüljön. A következő időszakban ez lesz a mérce – emelte ki Kapitány István.