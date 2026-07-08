Demokrata: Magyar Péter a puccsal hatalomra juttatott globalista adminisztráció főnépbiztosa

Fidesz;propaganda;demokrata;

2026-07-08 19:28:00 CEST

Úgy tűnik, a fideszes lap munkatársa számon kéri az újságírókat, amiért tényszerűen számolnak be bizonyos eseményekről.

Puccsal jutott hatalomra a globalista adminisztráció népfőbiztosa, Varga Judit exférje - vélekedik egyik írásában a Demokrata szerzője.

Ágoston Balázs „Így hazudik a Soros-féle kormánypropaganda” című cikkében azon háborodott fel, hogy a Telex egy tök normális cikkben számolt be Szakács István keddi előállításáról. Az írásban - amely egyszer sem említi meg a miniszterelnök, vagyis Magyar Péter nevét - lényegében a portált mocskolja. Szerinte az úgynevezett „valóság” az, hogy „a karhatalom hajnalban bilincsbe verve elhurcolta otthonából” Szakács Istvánt.

„A külföldi zsoldban idegen érdekeket szolgáló kormánypropaganda egyik legmocskosabbja, a Telex.hu dezinformációs heccportál ezzel szemben címadásában kételyt ébreszt a tények iránt” - fogalmaz a szerző, kifogásolva mindazt, hogy a Telex tárgyilagosan és a szakma által teljes mértékben elfogadható módon adott hírt a történtekről.

„Bár ő és a külföldi zsoldban idegen érdekeket szolgáló kormánypropaganda egyik legmocskosabbja, a Telex.hu dezinformációs heccportál szerkesztőségi rezidentúrája nyilván helyesli a vérlázító karhatalmista fellépést (hiszen egyetlen szóval sem ítélik el még lehetőségként sem), ezt nyíltan nem merik kimondani, ezért sunyin hitelteleníteni igyekeznek azokat, akik a maga valóságában tudósítanak az 1950-es éveket idéző karhatalmista akcióról. Vagyis globalista érdekből tudatosan hazudnak. Ez az ügynökmédia definitív magatartása” - zárul Ágoston Balázs írása, amelyről bizton kijelenthetjük: semmi köze sincsen az újságíráshoz.