Gyurcsány Ferenc, Hadházy Ákos és Kövér László sem adta még le a diplomata útlevelét

országgyűlési képviselő;diplomata útlevél;

2026-07-09 07:52:00 CEST

A volt miniszterelnök megpróbálta visszajuttatni az okmányt, ám a kormányablakban nem fogadták el, így végül postára adta.

Harminc korábbi országgyűlési képviselő június végéig nem adta le a diplomata-útlevelét, pedig a megbízatás végén azt vissza kell szolgáltatni - írja a hvg.hu az Országgyűlés Hivatalától kikért adatok alapján.

A szervezet jelezte, a képviselői jogosultság a ciklus végén megszűnik, az útleveleket pedig vissza kell adni. Ha ezt felszólítás után sem teszik meg, az okmányt érvénytelenítik. A lap által ismertetett lista csak azokat tartalmazza, akik az Országgyűlés Hivatalán keresztül intézték a diplomata-útlevelüket.

A vissza nem adott útlevelek listáján szerepel mások mellett Gyurcsány Ferenc, Hadházy Ákos, Kubatov Gábor, Kósa Lajos, Németh Szilárd István és Kövér László Csaba is. Az előző, 2022-2026-os ciklusban 128 képviselőnek volt diplomata-útlevele, vagyis majdnem negyedük nem juttatta vissza időben a dokumentumot.

Kósa Lajos a hvg.hu-nak azt mondta, hogy az okmány úgyis lejár, de külföldi útja után intézkedik. Hadházy Ákos azt közölte, hogy sosem használta a diplomata-útlevelet, de vissza fogja juttatni. Gyurcsány Ferenc szintén azt mondta, hogy nem használta az okmányt. Kifejtette, „a kormányablakban megpróbáltam leadni, de ott nem fogadták el, így ma reggel végül postára adtam.”

Az új, május 9-én megalakult Országgyűlésben június végéig 13 képviselő kapott diplomata-útlevelet. A névsorban több tiszás politikus mellett szerepel Toroczkai László, Hankó Balázs Zoltán, Vitályos Eszter Zsuzsanna és Vitányi István József is.



