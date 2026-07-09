Közel ötmilliárdos árbevételt ért el Sarka Kata férjének cége

profit;árbevétel;Sarka Kata;Bessenyei István;

2026-07-09 11:50:00 CEST

A lehető legjobb alkalommal szállt be az üzletbe.

A 2025-ös beszámolója szerint 4,97 milliárd forint árbevételt és 435,6 millió forint adózott eredményt ért el a Bessenyei Istvánhoz kötődő Carambola Trade Zrt. - írja a hvg.hu.

A cég eközben átlagosan két embert foglalkoztatott. Bessenyei István 2025. június 11-én bukkant fel a Carambola Trade Zrt.-ben, egy nappal azelőtt, hogy hatályba lépett az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, az EKR lakossági korszerűsítéseket is érintő módosítása. A változás után az energiakereskedőknek több megtakarítást kellett felmutatniuk, és ennek egy részét már lakóépületek felújításából kellett megszerezniük. A friss mérlegdokumentumok nem részletezik a jelenlegi tulajdonosi arányokat, ezért a legutóbbi, Bessenyei István belépésekor keletkezett cégiratok adnak támpontot. Ezek alapján Bessenyei István 30 százalékos részvényesi hányadot kapott, Schatz Róbert és Juhász Attila egyenként 29,056 százalékot, Knipfer Péter László pedig 11,886 százalékot birtokolt. Bessenyei Istvánhoz szavazat- és osztalékelsőbbségi részvények is kerültek.

A cég 2023 végén jött létre, 2024-ben még nem volt bevétele. Tevékenységi leírása energetikai korszerűsítési projektek előkészítésére és szervezésére, energiahatékonysági tanácsadásra, valamint EKR-hez kapcsolódó szakmai támogatásra utal. A társaság ÁSZF-je szerint a Carambola Trade Zrt. „a lakosságot közvetlenül nem szolgálja ki”.

A 4,49 milliárd forintos összes ráfordításból 4,43 milliárd forint anyagjellegű ráfordítás volt, miközben személyi jellegű ráfordításra 34,4 millió forintot számoltak el, tárgyi eszközt pedig nem mutattak ki. Ez arra utalhat, hogy a milliárdos forgalom főként külső teljesítésekből, beszerzésekből vagy közvetített projektköltségekből állt össze.

A Carambola Trade Zrt. év végén 878 millió forint készletet és 1,53 milliárd forint követelést könyvelt el. A rövid lejáratú kötelezettségei között 1,9 milliárd forintos forgóeszközhitel szerepelt, tavaly szeptemberben pedig a Mészáros-körhöz sorolt MBH Bank javára 2 milliárd forint tőkeösszeg és járulékai erejéig zálogjogot jegyeztek be a társaság készleteire, ingó vagyontárgyaira, valamint jelenlegi és jövőbeni követeléseire.

A 435,6 millió forintos adózott eredmény után egyelőre nem fizetnek osztalékot. Bessenyei Istvánhoz olyan osztalékelsőbbségi részvény került, amely a társaság felosztani rendelt nyereségének 50 százalékára jogosíthatja a többi részvényest megelőzően. A vállalkozó 2007 és 2018 között Mesterházy Attila MSZP-s politikus szakértőjeként állandó parlamenti belépővel rendelkezett, később kisebbségi tulajdonosa lett a Valton-Sec Zrt.-nek, és neve a Rogán-Habony-kör helikopterútjai körül is előkerült. A Nakama & Partners Kft.-t későbbi feleségével, Sarka Katával alapította, majd üzletrészét Rogán Antal akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília, jelenleg Rogán-Szendrei Cecília vette át.