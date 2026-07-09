Áder János: Magyar Péter hazudik

Áder János;hazugságok;Magyar Péter;

2026-07-09 11:49:00 CEST

A korábbi államfő állítja, sose ment adófizetői pénzekből külföldre horgászni, velük utazó lányuk költségeit pedig maguk állták.

Hazudik Magyar Péter, amikor azt állítja, hogy a 2018 októberi amerikai utunk családi kiruccanás volt, valójában hivatalos út volt - reagálta Áder János volt köztársasági elnök csütörtökön a Magyar Távirati Irodához (MTI) eljuttatott közleményében.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel azt posztolta a Facebook-oldalán, hogy Áder János 55 millió forintnyi közpénzért nyaralt az Egyesült Államokban a családjával. A kormányfő annak kapcsán, hogy Áder János „ma az »önkény« ellen fog tüntetni”, közösségi oldalán azt kérdezte: vajon rendben van-e, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai Disneylandbe.

Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által eljuttatott közleményében erre úgy reagált, hogy „hiába a néhány napos pihenés, a sánta kutya ma is megelőzte Magyar Pétert".

A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. „Nem, ezeket mi magunk fizettük ki” - tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy hazudik Magyar Péter, amikor azzal gyanúsítja őt, hogy adófizetői pénzből volt külföldön horgászni. „Ilyenre egyetlen egyszer sem került sor (...) Felszólítom Magyar Pétert, legyen olyan bátor, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vádjait, és ezután vállalja ennek minden polgári jogi és büntetőjogi következményét!” - írta Áder János.