Szakács Istvánt valaki feljelentette, nem hivatalból törtek rá a rendőrök

rendőrség;feljelentés;őrizetbe vétel;influenszer;Szakács István;

2026-07-09 11:19:00 CEST

Magánszemély feljelentése miatt indult hatósági eljárás Szakács István megafonos influenszer ellen – tudta meg a Népszava. A rendőrség viszont ezt „adatvédelmi okokból” nem erősítette meg.

Nem hivatalból, hanem magánszemély feljelentése miatt indult hatósági eljárás Szakács István fideszes influenszer ellen – értesült a Népszava. Utóbbit állítólag közölték is vele szerdán a rendőrök, ám így is szokatlannak számít, hogy amikor kiérkeztek, Szakács azonnal bilincset kapott.

Még szerdán reggel robbant a hír, hogy a győri férfira a lakásán törtek rá, majd őrizetbe vették. Ezután kezdett el terjedni az – amit később ő is kommunikált –, hogy egy nemrég feltöltött videója miatt állították elő, amin arról beszélt: ha Magyar Péter a „pribékjeivel elvitetné Orbán Viktort”, 500 ezer emberrel szabadítanák ki a börtönből volt kormányfőt.

Szakácsot állítása, illetve a fideszes politikusok megszólalásai szerint terrorcselekmény gyanújával vitték be, majd délutánra kiengedték. Az otthonában mindenesetre kábítószert es fegyvereket is kerestek. Az ügyben Orbán a Facebook-oldalán azt írta: „szintet lépett az önkényuralom, már akkor is elvisznek, ha kritizálni mered a miniszterelnököt”. Videójában ezt később megismételte Szakács is: „Itt tartunk, 2026-ban a tiszás önkény szintet lépett, és ma ezért elrángatott a rendőrség.”

Lapunk úgy tudja, nem hivatalból, automatikusan, hanem valakinek a feljelentése miatt történt a hatósági fellépés. A rendőrség kérdésünkre azonban ezt nem erősítette meg. Mikor szerdán még arról érdeklődtünk náluk, hogy feljelentés miatti, vagy hivatalból indított eljárást végeztek, azt írták: „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében – adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban válaszolni.”