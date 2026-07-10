Gajdos László közölte, feljelentés született az NMHH adattörlési kódjai ügyében

feljelentés;NMHH;Gajdos László;

2026-07-10 07:13:00 CEST

A hatóságok feladata annak kivizsgálása, hogy történt-e bűncselekmény és ha igen, kik a felelősei – hangsúlyozta a miniszter.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint 2021 decembere és 2026 júniusa között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közel 31,2 milliárd forintot fizetett ki a veglegestorles.hu rendszeréhez kapcsolódó adattörlési kódokra – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, a gyanú szerint nem az elvégzett adattörlésekért fizettek, hanem magukért a kódokért. Olyan kódokért is, amelyeket sok esetben fel sem használtak.

„Ez elfogadhatatlan. A magyar emberek azért dolgoznak és fizetnek adót, hogy abból az állam felelősen gazdálkodjon, ne pedig olyan konstrukciókra költsön tízmilliárdokat, amelyek szükségessége és arányossága komoly kérdéseket vet fel” – hangsúlyozta a miniszter. Majd közölte, hogy az ügyben feljelentés született, a hatóságok feladata annak kivizsgálása, hogy történt-e bűncselekmény és ha igen, kik a felelősei.