Megfagyott három zebra Hatvanpusztán, egy negyedik elhullását még vizsgálja a kormányhivatal

kormányhivatal;Hatvanpuszta;zebrák;

2026-07-10 09:47:00 CEST

Az Afrikában honos állatok nem élték túl a januári hideget.

Előzőleg lapunk is megírta, hogy nyomozást indított a rendőrség, hogy kiderüljön, miként pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három. Az ügyben az illetékes kormányhivatal már korábban közigazgatási eljárást indított, Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő pedig a választás előtt, majd május végén is állatkínzás gyanúja miatt tett feljelentést, miután a Hatvanpusztáról készült felvételeken egyre kevesebb zebrát látott.

A Telex a Fejér Vármegyei Kormányhivatal válasza alapján most azt írja, csak hónapokkal később jelentette be a hatóságoknak a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság, hogy három zebrájuk is elpusztult. Az egzotikus állatok tetemeit ráadásul teljesen szabálytalanul egy, az afrikai sertéspestis miatt kialakított mentesítő gödörbe temették el.

A vadásztársaság szerint az állatok a hideg időjárás miatt pusztultak el valamikor január 9. és január utolsó hete között, vagyis az amúgy Afrikában honos zebrák gyakorlatilag megfagytak.

Hogy a kormányhivatalt miért csak hónapokkal később, május 4-én értesítették, az egyelőre nem világos, mindenesetre kaptak érte egy bírságot tőlük.

„A hatóság 800 ezer forint természetvédelmi bírságot szabott ki azért, mert a tulajdonos az elhullást nyolc napon belül nem jelentette a kormányhivatal felé”

– közölték. Emellett a vadásztársaságnak további 105 ezer forintot kell fizetnie, amiért az állatokat csupán egy mentesítő gödörben ásták el, ahelyett, hogy átadták volna egy engedéllyel rendelkező, úgynevezett állati melléktermék ártalmatlanítónak.

Úgy tudni, egy negyedik zebra is elpusztult Hatvanpusztán, erről a kormányhivatal a Telexnek azt írta, hogy

a vadásztársaság június 24-én jelezte a negyedik állat elhullását, ennek az ügynek a kivizsgálása azonban még folyamatban van.

Mint ismert, a Mészáros-csoporthoz tartozó Vál-völgye Vadásztársaság egzotikus állatai – a zebrák mellett többek közt bölények és antilopok is – az Orbán család hatvanpusztai birtokától nem messze található földeken szoktak legelészni. Ennek ellenére a Fidesz még a létezésüket is letagadta a kampány alatt.