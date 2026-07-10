A kekvarendszernél csak jobb jöhet

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2026-07-10 17:06:00 CEST

A Corvinus kirúgott docense, Ádám Zoltán könyvben mutatja be az egyetem történetén keresztül, hogyan tiporta sárba az Orbán-rendszer az akadémiai szabadságot.

A Corvinusról 2023 októberében azonnali hatállyal elbocsátott Ádám Zoltán egykori docens könyvet írt az egyetem 2019-ben kezdődött alapítványi átalakulásáról és a négy évvel később általa kirobbantott vizsgabotrányról, amely végül a kirúgásához vezetett.

Mint arról lapunk is több alkalommal beszámolt, a Corvinus vezetői a többi diáktól külön, vele kivételezve vizsgáztattak le egy diákot, gazdag és befolyásos szülei, Rahimkulov Timur és felesége nyomására. Ádám Zoltán e miatt az ügy miatt kezdeményezett etikai vizsgálatot az akkori rektor és két dékán ellen. Az egyetem szabálytalansági eljárást indított az ügyben, amelyben a vezetők szerint Ádám Zoltán nem volt együttműködő, és „megengedhetetlen stílusban” kommunikált a vizsgálatot folytató kancellárral szemben. Ezzel indokolták azonnali elbocsátását, amelynek ügyében ő munkajogi pert indított. Ebben végül az első- és a másodfokú bíróság is a Corvinusnak adott igazat, mert érvelésük szerint Ádám „megszegte az együttműködési kötelezettségét”.

A kötet – amely az akadémiai szabadság viszonylatában veszi végig az ügyet – bemutatóján elhangzott, hogy a Corvinus története azért is érdekes, mert az első volt a modellváltó egyetemek között. A hatalom szemét már a 2010-es évek elejétől szúrta az egyetem, amelyet a neoliberális gazdaságtan egyik hazai fészkének tartottak, amely teljesen szembement a Fidesz gazdaságpolitikájával. A megtörésére tett kísérletek 2016-ban, Lánczi András rektori kinevezésével fordultak igazán komolyra.

„Egy egyetem, maga a tudomány és az akadémiai világ fontos intézményei minden társadalomnak, s hogy mi történik bennük, hogyan bánnak velük, annak igenis van társadalmilag értelmezhető tétje. Azt gondolom, hogy ezen az ügyön keresztül rekonstruálható az, hogy mi történt ezekkel a társadalom demokratikus működéséhez elengedhetetlen értékekkel” – mondta Ádám Zoltán, aki szerint az ő elbocsátása autokratikus lépés volt, ami nemcsak vele szemben volt igazságtalan és méltánytalan, de az egész munkavállalói közösséggel, az egyetemi polgársággal szemben is.

Döbrentey Dániel, a perben Ádám Zoltánt képviselő Társaság a Szabadságjogokért jogásza arról beszélt: a bíróság egyszerű munkajogi vitaként kezelte az ügyet, és egyáltalán nem foglalkozott a tágabb kontextussal, az egyetem valódi motivációival, az ügy önmagán túlmutató jelentőségével, amikor a Corvinusnak adott igazat első és másodfokon is.

Toronyai Gábor filozófus, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének corvinusos elnöke szerint az egyetem akkor moshatná le magáról a gyalázatot, ha visszavennék Ádám Zoltánt, vagy legalábbis felajánlanák neki ezt a lehetőséget, függetlenül attól, hogy ő hogyan dönt. A szakszervezeti vezető felidézte a modellváltás fontos fordulópontjait, és arról beszélt: Lánczi konzervatív szellemben akarta megreformálni az egyetemet, amelynek a vezetése a legfelsőbb politikai körökhöz volt bekötve, Orbánhoz, Matolcsyhoz, Palkovicshoz, Kövérhez.

Úgy gondolja, az átalakulás első évei voltak a legdurvábbak, amikor 2019-ben megjelent az egyetemen Hernádi Zsolt Mol-vezér, az alapítványi kuratórium elnöke (aki néhány hete mondott le erről a pozíciójáról) és a „maffiózó kinézetű” új rektor, Anthony Radev, akik már akkor sem reagáltak a szakszervezet aggályaira. Toronyai Gábor úgy gondolja, a modellváltás során több törvénytelenség is folyamatban volt.

A könyvbemutatón a beszélgetés hamar a jelenlegi helyzetre terelődött, amelyet a szereplők nem teljesen ugyanúgy ítélnek meg. Gárdos Judit szociológus, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének és az Akadémiai Dolgozók Fórumának tagja úgy véli, 10-20 évre is szükség lehet ahhoz, hogy a valódi rendszerváltás megtörténjen, és igazi demokratikus átalakulás legyen a tudományos életben is, ahol jelenleg szerinte sehol sincs igazi, jól működő demokrácia.

Jelenleg az egyetemek és a kutatóközpontok vezetésében is az előző rendszer kinevezettjei ülnek, nekik kellene levezényelniük a kekvák megszűnésének folyamatát, vagy éppen a kutatóhálózat HUN-REN-től való megszabadulását, ez pedig legtöbbjüknek nem érdeke. Éppen ezért úgy gondolja, minden felsőoktatási intézményben és kutatóintézetben vezetőválasztást kellene tartani. Ez azért is lenne kulcskérdés, mert bár a kekvák kétlépcsős megszüntetéséről már döntött a kormány, még egyáltalán nem forrott ki, hogy mi jön ezek után. Ádám Zoltán optimistább, szerinte ugyanis a kekvarendszer annyira kiszolgáltatott helyzetbe sodorta az egyetemeket, hogy ennél már csak jobb következhet.