Orbán Viktor csütörtök reggel a Sportkórházban járt

Orbán Viktor;Sportkórház;

2026-07-10 12:41:00 CEST

A volt miniszterelnök testőrei kíséretében hagyta el a Karolina úti intézményt.

Orbán Viktor volt miniszterelnök csütörtök reggel 8 óra körül a budapesti Karolina úti Sportkórházból lépett ki – írta pénteki Facebook-posztjában a VSquare újságírója.

Panyi Szabolcs a látogatásról információkkal rendelkező forrásokra, valamint egy olvasótól kapott fényképre hivatkozott, amelyet megosztott a bejegyzésben. A beszámoló szerint Orbán Viktor testőrei gyűrűjében távozott az épületből, miközben egy fekete kisbusz a bejárat előtt várta. A volt miniszterelnök holléte azért került szóba, mert Orbán Viktor nem vett részt a csütörtök délután Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett megtartott Stop önkény! szlogenű tüntetésen a Sándor-palotánál.

A Telex megkeresésére a Fidesz kommunikációs igazgatója tagadta, hogy a volt kormányfő külföldön lenne. Havasi Bertalan azt mondta, az esemény előtt és után is beszélt Orbán Viktorral, aki azért nem ment el a demonstrációra, mert azt szerette volna, hogy a rendezvény a köztársasági elnökről és az ügyről szóljon. Hozzátette, a volt miniszterelnök megjelenése szerinte elvitte volna a figyelmet a résztvevők és az újságírók körében, de hamarosan eljön az ő fellépésének ideje is.

Panyi Szabolcs a kórházi látogatásról Havasi Bertalant is megkereste, és azt írta, hogy válasz esetén frissíti a bejegyzést. Az újságíró felidézte azt is, hogy egy korábbi közérdekű adatigénylésére a Miniszterelnökség azt válaszolta: a kormányváltás után nem találják Orbán Viktor megelőző négy évének hivatalos napirendjeit és programjait. A válasz szerint azt sem rögzítették, hogy a volt miniszterelnök pontosan mely napokon volt szabadságon.