IDEA: A magyar szavazópolgárok majdnem kétharmada elégedett a Magyar-kormány eddigi teljesítményével

közvélemény-kutatás;Idea Intézet;Tisza-kormány;Magyar-kormány;

2026-07-10 13:03:00 CEST

Nem úgy tűnik, hogy megingatja a Tisza-szimpatizánsok bizalmát a 17. Alaptörvény-módosítás.

A választások óta eltelt több mint két hónapban a Tisza növelni tudta a támogatói bázisát, miközben a Fidesz-KDNP potenciális szavazóinak aránya tovább csökkent. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a társadalom többsége elégedett a Magyar-kormány eddigi teljesítményével – közölte szerkesztőségünk részére is eljuttatott közvélemény-kutatási eredményeit az IDEA Intézet.

A beszámoló szerint Magyarország gazdasági helyzetét a választásokat megelőzően a felnőtt népesség majdnem kétharmada negatívan látta: 46 százalék nagyon rossznak, további 16 százalék pedig rossznak értékelte azt, s csak a felnőtt népesség 21 százaléka gondolta jónak, vagy nagyon jónak az állapotokat. Ezzel szemben az ország gazdasági helyzetét nagyon rossznak értékelők hányada áprilisról júniusra 27 százalékra mérséklődött, igaz, többségüknek nem pozitívra fordult át a megítélése, csupán kevésbé rosszra – ez az arány 16-ról 33 százalékra növekedett. Magyarország gazdasági állapotáról továbbra is nagyon keveseknek van jó véleménye, júniusban a felnőtt népesség mindössze 17 százalékáról volt ez elmondható – derül ki a felmérésből.

Ennél sokkal nagyobb különbség mutatkozott abban, hogyan látják a magyarok az ország jövőjét: 2024-ben, az európai parlamenti választás után még a felnőtt népesség kétharmada látta úgy, hogy a dolgok rossz irányba mennek az országban, és csak a társadalom ötödének a véleménye volt ezzel kapcsolatban pozitív irányultságú.

Az áprilisi választás eredményei után, májusra viszont 55 százalékra emelkedett az optimisták aránya, június közepén pedig már a felnőtt népesség tagjainak 63 százaléka úgy gondolta, jó irányba mennek a dolgok Magyarországon.

Ezzel párhuzamosan a negatív véleményt képviselők aránya a 2024-es 65 százalékról 31 százalékra mérséklődött.

A felmérés eredményei szerint

június közepén a magyar felnőtt népesség 62 százaléka nagyjából, vagy teljes egészében elégedett volt Magyar Péter kormányának addigi teljesítményével, és csak szűk egyharmaduk volt róla negatív véleménnyel.

A Tisza-szavazók várakozásai egyelőre teljesültek a választások óta eltelt hetekben, legalábbis erre utal, hogy 95 százalékuk elégedett volt június közepén a Magyar-kormány eddigi teljesítményével.

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. június 12. és 2026. június 17-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. A 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.