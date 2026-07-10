Ruszin-Szendi Romulusz: Nem lopták el a kecskeméti MiG-29-es alkatrészeket, nyilvántartási hiba miatt kezelték eltűntként

lopás;belső vizsgálat;Honvédelmi Minisztérium;MiG-29;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-10 16:26:00 CEST

A tárcavezető közölte, nem történt bűncselekmény, a belső vizsgálat után pedig eltávolították beosztásából a hibáért felelős vezetőt.

Nem lopták el a kecskeméti MiG-29-es alkatrészeket, azokat egy korábbi, jogszerű értékesítés után nyilvántartási és adminisztratív hibák miatt kezelték eltűntként - írta pénteki Facebook-posztjában a honvédelmi miniszter.

Mint korábban mi is hírt adtunk, a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette az ügyben indított nyomozást.

Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint a tárca belső vizsgálata megállapította, hogy korábban egy teljes MiG-29-es repülőgépet és több alkatrészt is értékesítettek. Az eladott tételek között olyan alkatrészek is voltak, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként tartottak nyilván.

A belső vizsgálat szintén arra jutott, hogy nem lopás történt, hanem a nyilvántartási és adminisztrációs rendszer súlyos hibája okozta a problémát. A vizsgálat eredményeként a mulasztásért felelős vezetőt eltávolították beosztásából, és megtették a szükséges intézkedéseket. Ruszin-Szendi Romulusz nem nevezte meg az érintett vezetőt, és a további intézkedéseket sem részletezte.

A honvédelmi miniszter szerint az értékesítés ténye és a belső vizsgálat eredményei már korábban is ismertek voltak,

az előző minisztériumi vezetés azonban nem tájékoztatta ezekről a nyilvánosságot.

Ruszin-Szendi Romulusz ezért azt kérdezte, miért maradhatott fenn hónapokig az alkatrészek ellopásáról szóló értelmezés, amikor azt a rendelkezésre álló adatok már nem támasztották alá.

A miniszter szerint a közbizalomhoz elengedhetetlen a hibák elismerése, a felelősség vállalása és a közvélemény nyílt tájékoztatása. Úgy fogalmazott, hogy a hibák eltitkolása nem jelent megoldást, a felelős vezetésnek pedig le kell vonnia a szükséges következtetéseket.