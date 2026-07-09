Bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást a kecskeméti repülőtérről elopott MiG-29-alkatrészek ügyében

Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtéren álló, kivont MiG-29-esek eltűnt lokátoralkatrészei miatt indult eljárást - írja a Blikk.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, ismeretlenek behatoltak a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozó repülőtérre, ahol a szolgálatból évekkel ezelőtt kivont vadászgépek állnak.Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit vitték el
Az ügynek közéleti és politikai visszhangja is volt, a történtek után pedig a rendőrség nyomozást indított. A Honvédelmi Minisztérium akkor azt közölte, hogy a MiG-29-eseket több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből, a honvédelmi miniszter pedig belső vizsgálatot rendelt el.
A Blikk megkereste a tárcát, hogy folyik-e még a vizsgálat, és ha lezárult, milyen eredménnyel. A minisztériumtól egyelőre nem kaptak választ, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság viszont azt közölte, hogy az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntették.Folyamatban van a felelősségre vonás a kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-es alkatrészek ügyébenBelső vizsgálatot rendelt el Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kecskeméti repülőtéri betörés ügyében, Magyar Péter azonban a lemondását várja