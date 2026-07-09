repülőtér;lopás;Kecskemét;nyomozás;Honvédelmi Minisztérium;MiG-29;alkatrészek;

2026-07-09 07:29:00 CEST

Bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást a kecskeméti repülőtérről elopott MiG-29-alkatrészek ügyében

Azt nem tudni, hogy a Honvédelmi Minisztériumnál zajlik-e még a történtekkel összefüggésben indított vizsgálat.