Már két embert gyanúsít garázdasággal a rendőrség az Orbán Viktor veszprémi országjárásán történtek miatt

fekete sereg;garázdaság;Orbán Viktor;országjárás;gyanúsítás;

2026-07-10 17:37:00 CEST

Mindkét érintett panaszát elutasította az ügyészség.

Már két gyanúsítottja van annak a nyomozásnak, amely Orbán Viktor 2026. március végi veszprémi országjárásán történt incidens miatt indult - erősítette meg a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Telexnek. Az eljárás garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik.

A rendőrség május végén egy 25 éves férfit gyanúsított meg, és már akkor jelezte, hogy további gyanúsítások várhatók. A két érintett panaszt tett a gyanúsítással szemben, az illetékes ügyészség azonban mindkét panaszt elutasította. A hatóság nem közölte, kik a nyomozás gyanúsítottjai.

Az ügy előzménye, hogy a Telex videóján két férfi saját kezűleg tépte ki a molinót a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tiltakozóinak kezéből. A demonstrálók több száz méterre álltak az országjáró rendezvény helyszínétől, egy út mellett.

A lap a helyszínen Gremsberger Bertalant és Beregszászi Zsoltot kérdezte az esetről. Gremsberger Bertalan tagadta, hogy kitépték volna a molinót, és azt mondta, magánemberként vett részt a rendezvényeken. Arra nem kívánt válaszolni, milyen kapcsolatban áll Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgatóval. Beregszászi Zsolt az eset idején az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa volt. A rendőrség nem nevezte meg, kiket gyanúsított meg az ügyben.

Az eset azután került ismét napirendre, hogy a Miniszterelnökségen folyó átvilágítás során találtak egy dokumentumot, amelyben a Telex által bemutatott férfiak egyike fideszes kapcsolattartóként, a [email protected] e-mail-címmel szerepelt.

A kormányszóvivő szerint ezért a férfi valószínűleg nem egyszerű állampolgárként, hanem szervezetten, a Fidesz munkatársaként vehetett részt az eseményen.