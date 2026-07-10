Feloldották a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról letiltott 10 ezer felhasználó tiltását

Orbán-kormány;letiltás;Facebook-oldal;Tisza-kormány;

2026-07-10 18:48:00 CEST

A Tisza-kormány azt ígérte, hogy a felületen immár mindenki szabadon megoszthatja véleményét és hozzászólhat a beszélgetésekhez, „a közösségi együttélés alapvető normáit betartva”.

A Tisza-kormány feloldotta a tiltását azoknak a felhasználóknak a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon, akiket az Orbán-kormány alatt tiltottak ki az oldalról.

Az erről szóló pénteki bejegyzésében a kormány azt írta: „10 000 ember. Nagyjából ennyi fiókot tiltott le az előző kormány erről a Facebook-oldalról. Az elmúlt hetekben feloldottuk a letiltásokat.” Azt ígérték, hogy a felületen immár mindenki szabadon megoszthatja véleményét és hozzászólhat a beszélgetésekhez, „a közösségi együttélés alapvető normáit betartva”.

A választások után, május elején vette át az új kormány a Facebook-oldal kezelését az előző kabinettől. Azt már a hónap elején közölték, hogy csaknem 10 ezer embert tiltott le Magyarország Kormányának Facebook-oldaláról az Orbán-kormány, egyben mellékeltek egy videót is, amely szerint csak végiggörgetni a felhasználók neveit 13 percig tart. Már akkor megígérték, hogy feloldják ezeket a tiltásokat, ami mostanra meg is történt.