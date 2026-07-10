Jelentősen drágult az újburgonya, és ebben az aszály is közrejátszik

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2026-07-10 21:12:00 CEST

A termelők panaszkodnak, mert az áremelkedés sem fedezi a költségeiket, ezért most azt kérik a fogyasztóktól, hogy magyar krumplit vásároljanak.

13 százalékkal többe kerül az újburgonya, mint tavaly, a szélsőséges időjárás miatt idén kevesebb van belőle – számol be az RTL Híradó.

A múlt hónapban kezdték árulni a korai burgonyát, a KSH friss adatai szerint az előző évhez képest 13 százalékkal magasabb áron. Az átlagára kilogrammonként 633 forint volt júniusban, mindezt úgy, hogy az élelmiszerárak egyébként átlagosan 2,5 százalékkal csökkentek Magyarországon.

Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke azt kérte a fogyasztóktól, hogy válasszák a hazai krumplit, támogatva ezzel a magyar termelőket. A termelők szerint az áremelkedés ellenére sincsenek a pénzüknél, mert nőtt a bérköltség, megugrott az energia ára, és tavaly év végén vettek külföldi vetőmagot, amikor lényegesen gyengébb volt a forint.

Ezeket tetézte még a szélsőséges időjárás. Kecskés elmondása alapján közel egy évnyi csapadék hiányzik a talajból, a burgonyatermesztés már kizárólag öntözéssel valósítható meg itthon. A Hungaromet legfrissebb jelentése szerint az országban kritikusan száraz a talaj, és az aszály tovább fokozódik majd a következő napokban. Magyarországon alig több mint ötezer hektáron termelnek krumplit, 10 éve még kétszer ekkora terület volt bevetve.