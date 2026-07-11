Újabb szankciókkal sújtotta Iránt az Egyesült Államok

Irán;New York;Egyesült Államok;szankciók;Donald Trump;

2026-07-11 08:27:00 CEST

A New York polgármesteri hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és Irán vezető ENSZ-diplomatája között tervezett találkozót pedig törölték.

Az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen – jelentette be pénteken az amerikai pénzügyminisztérium.

A közlemény szerint

büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetője, Mojtaba Hámenei külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást, és csatornáz pénzeket.

Donald Trump amerikai elnök a New York Post napilapnak arról számolt be, adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben Teherán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson „korábban sosem látott mértékű bombatámadást” Irán ellen.

A new yorki City Journal eközben arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium beavatkozására

törölték a New York polgármesteri hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és Irán vezető ENSZ-diplomatája között tervezett találkozót.

Zohran Mamdani polgármester külkapcsolatokokért felelős igazgatója és Irán állandó képviselője kedden tárgyalt volna. Amerikai kormányzati tisztségviselők később megerősítették, hogy a találkozó szerepelt a New York-i városvezetés napirendjében. Zohran Mamdani polgármester pedig egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy egészen addig nem volt tudomása beosztottja és Irán ENSZ nagykövetének tervezett találkozójáról, amíg az ügyben megkeresést nem kapott a média részéről.

New York városvezetése és az amerikai külügyminisztérium között állandó és szoros információáramlás, miután New Yorkban működik az ENSZ székhelye.

Mint megírtuk, korábban az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján arról számolt be, Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen. A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak. Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit.