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Egy, a Kijev elleni orosz támadások során megrongálódott raktárépület 2026. júius 11-én

Újra rakétákkal támadták Kijevet az oroszok, 11 ember megsebesült

Már a légvédelmi szirénák megszólalása előtt is robbanásokat lehetett hallani az ukrán fővárosban.

Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország Kijevet szombatra virradóra, 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek – jelentette be a Telegramon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Kijev katonai adminisztrációja azt közölte, hogy a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Timur Tkacsenko, a katonai közigazgatás vezetője felszólította az embereket, hogy vonuljanak biztonságos helyre.

Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere szintén a Telegramon azt mondta, hogy három sebesültet kórházban ápolnak. Helyszíni beszámolók szerint a légvédelmi szirénák megszólalása előtt is robbanásokat lehetett hallani.

Egy, a Kijev elleni orosz támadások során megrongálódott árépület 2026. júius 11-én

Június óta Kijevet számos orosz légicsapás érte, Moszkva a légvédelem számára nehezen észlelhető ballisztikus rakétákkal is támadja az ukrán fővárost.

Orosz támadásról számoltak be az orosz határhoz közeli Szumi városából is, ahol a helyi hatóságok szerint hatan megsebesültek.

Az ukrán légvédelem közleménye szerint az orosz erők összesen 10 különböző típusú rakétát – köztük ballisztikus rakétát – lőttek ki Ukrajna irányába az éjszaka folyamán, a légvédelem ezekből kettőt megsemmisített, valamint lelőtt több mint 100 drónt is.

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