Ukrajna külön egységet hoz létre az Oroszország elleni mélységi támadásokra

Oroszország;Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-07-11 15:30:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az új parancsnokság feladata az lesz, hogy „nagy hatótávolságú, lényegében globális hatású csapásokat mérjen Oroszországra”.

Az ukrán hadsereg egy új egységet állít fel, amelynek feladata lesz, hogy csapásokat mérjen mélyen Oroszország területén, gyengítve ezzel Moszkva harci képességeit – jelentette be péntek este Volodimir Zelenszkij.

A Politico cikke szerint az ukrán elnök esti videóüzenetében arról beszélt, hogy ez a parancsnokság „nagy hatótávolságú, lényegében globális hatású csapásokat fog mérni Oroszországra”. A brüsszeli lap emlékeztet: Kijev az elmúlt időszakban orosz energetikai célpontokat támadott, gyengítve az orosz gazdaságot, amely nagymértékben függ a fosszilis tüzelőanyagok exportjától.

Az orosz lakosság egyre gyakrabban számol be üzemanyaghiányról, miután az oroszországi olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások visszavetették a termelést. A közösségi médiában olyan videók keringenek, amelyeken az látható, hogy hosszú sorok kígyóznak a benzinkutak előtt.