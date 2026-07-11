A dél-ázsiai országban pusztító áradások és földcsuszamlások több százezer háztartást, nagyjából egymillió embert szigeteltek el. Az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák leállása hátráltatja a mentési munkálatokat, miközben a hadsereg csónakokkal szállít élelmet, vizet és gyógyszereket a bajbajutottaknak.
Távollétében halálra ítélték Banglades korábbi miniszterelnökét, a 2024-es tüntetések elől Indiába menekült Sejk Haszinát emberiesség elleni bűncselekmények elkövetése miatt.
Legkevesebb háromszázra emelkedett a kormányellenes diáktüntetéseken történt összecsapások halálos áldozatainak száma.
Heves viharokra, áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek, a ciklon a világ legnagyobb menekülttáborát is elérheti.
A dél-ázsiai ország azt az 500 elvégzett ingyenes plasztikai műtétet akarta meghálálni, amit a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsoportja 2010 óta Bangladesben elvégzett helyreállító plasztikai és égési sebészeti missziói során.
Eredetileg Malajziába indultak el egy bangladesi menekülttáborból, de a maláj hatóságok nem engedték őket kikötni.
A muszlim népcsoport tagjai továbbra sem mernek hazamenni a buddhista Mianmarba.
A bangladesi légitársaság egyik gépének személyzete észrevette, hogy a férfi gyanúsan viselkedik, magatartása arra utalt, hogy el akarja téríteni a gépet, ezért a kényszerleszállás mellett döntöttek.
A lángok egy vegyi anyagokat tároló raktárban csaphattak fel, és a környező épületekre is átterjedtek.
Az ikerpár szombaton érkezik Budapestre.
A "Basanto Utsab" alkalmából a Dhaka Egyetem Képzőművészeti Intézetének előadása a tavasz első napján Bangladeshben. A Basanto Utsav szó szerint a "tavaszi ünneplését" jelenti. Köszöntik, hogy a természet új ruhába bújik, a poros tél távozása után.
Az Orbán-kormány leértékelte a munkaerőt, és ezzel Európa Bangladesévé tette hazánkat - ezt szerdai budapesti sajtótájékoztatóján jelentette ki Bangóné Borbély Ildikó szocialista párti országgyűlési képviselő.
Feltehetően muszlim szélsőségesek végeztek szombaton egy egyetemi oktatóval Banglades északi-keleti részén - adja hírül az ATV.
Az elhízott matuzsálemet hassal felfele lebegve találták meg a múlt héten a délnyugat-bangladesi szent medencében. A krokodilt állatot kecskékkel és csirkékkel etették a hívők, azt remélve, hogy a hüllőnek szánt ajándékok jó szerencsét hoznak számukra.