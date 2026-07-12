Anglia két Bellingham-góllal fordított, hosszabbításban győzte le Norvégiát az elődöntőbe jutásért

Anglia;Norvégia;negyeddöntő;elődöntő;futball-vb 2026;

2026-07-12 01:53:00 CEST

Az angolok szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor az Argentína-Svájc párharc győztesével játszanak az atlantai elődöntőben.

Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság Miamiban rendezett negyeddöntőjében.

A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Andreas Schjelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Jude Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak.

A fülledt meleg és a magas páratartalom miatt bő fél óráig szinte semmit sem csináltak a játékosok, volt olyan szakasza az első játékrésznek, amikor percekig álltak a pályán, és csak néhányan passzolgattak a középpályán. Az egyetlen lehetőség Kane előtt adódott, de a 19 méterről elvégzett szabadrúgásánál a labda egy méterrel a léc fölött hagyta el a játékteret. Az első kaput eltaláló lövésre a 33. percig kellett várni, Haaland fejese azonban nem okozott gondot Pickfordnak. Bár a két válogatott csaknem 12 éve nem találkozott egymással, a játékosok jól ismerik egymást, mivel a norvég keretből kilencen is a Premier League-ben vagy az angol másodosztályban futballoznak. Különösen Haalandot őrizték nagy figyelemmel és fegyelemmel, mivel a Manchester City csatára 27 találattal végzett az angol bajnokság góllövőlistájának élén. A vezetést nem is ő, hanem Schjelderup szerezte meg a 36. percben, aki Ödegaard indításából a tizenhatos bal oldaláról váratlanul kapura lőtt, a labda a nyújtózó Pickford felett a bal kapufáról vágódott a hálóba (0-1).

Norvégia nem örülhetett sokáig a vezető gólnak, az angol együttes hirtelen magasabb fokozatra kapcsolt, és az első játékrész hosszabbításában Bellingham egyenlített. Ekkor, a 45+2. percben Gordon futott a bal szélen, laposan középre passzolt, a tizenhatos előtt Bellingham átvette a labdát, majd a büntetőterületen belülről ballal a bal alsó sarokba lőtt (1-1).

Fordulás után maradt a magasabb iram, és tíz perc elteltével Heggem egy szögletet követően betalált, de a videobíró segítségével kiderült, hogy Haaland szabálytalankodott a tizenhatoson belül, ezért a játékvezető érvénytelenítette a norvégok találatát. A döntés nem szegte a skandinávok kedvét, továbbra is letámadtak, rendre saját térfele közepén megzavarták a körülményesen futballozó ellenfelet. A hajrában egy szöglet után Wolfe is közel állt, hogy újra előnyhöz juttassa Norvégiát, de a hátvéd fejesénél a labda a lécről pattant vissza. A második játékrészben az angol válogatott csak elvétve jutott el ellenfele tizenhatosáig, a kapura pedig egyáltalán nem jelentett veszélyt. Egészen a 87. percig, amikor Saka lapos centerezésénél Aursnes közvetlenül a gólvonal közeléből vágta ki a labdát az érkező Kane és Eze elől. Az eredmény végül nem változott, így jöhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás.

A ráadást jobban kezdték az angolok, a 93. percben Rogers távoli lövését nem tudta megfogni a vetődő Nyland, így Bellingham a kipattanóból megszerezte a második, a tornán összesen a hatodik gólját. A vezetés megszerzésétől az egyszeres világbajnok újra erőre kapott, és úgy tűnt, még az első félidőben eldöntheti a továbbjutást, mert Spence buktatásáért büntetőt kapott. A videoellenőrző helyiségből azonban újra kihívták a játékvezetőt, aki visszavonta a döntést. Fordulás után is az angolok futballoztak veszélyesebben, Nyland előbb Spence távoli, majd Saka közeli lövésénél védett, a norvégok pedig ekkor már Haaland nélkül képtelenek voltak újítani, így nem tudták tizenegyesekre menteni a párharcot.

Az angolok szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor az Argentína-Svájc párharc győztesével játszanak az atlantai elődöntőben.

Világbajnokság, negyeddöntő:

Anglia-Norvégia 2-1 (1-1, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után

Miami, Hard Rock Stadion, 64 478 néző. Játékvezető.: Turpin (francia)

Gólszerző: Bellingham (45+2., 93.), illetve Schjelderup (36.)

Sárga lap: Ajer (117.)

Anglia

Pickford - Konsa (Rogers, 89.), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence, 86.) - Rice (Eze, a szünetben), Anderson - Madueke (Saka, a szünetben), Bellingham (Burn, 111.), Gordon (James, 71.) - Kane

Norvégia

Nyland - Ryerson (Aursnes, 60.), Ajer, Heggem (Östigard, a hosszabbítás előtt), Wolfe (Pedersen, 89.) - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (Bobb, 68.), Haaland (Larsen, a hosszabbítás szünetében), Schjelderup (Nusa, 68.)