Takács Péter: Szerinted nem tudatosan küldtem el az anyjába a kis drogos provokátort?

Balaton;nyaralás;mozgólépcső;Takács Péter;

2026-07-12 16:36:00 CEST

A volt egészségügyi államtitkárt a korábbi hírhedt kiszólására emlékeztette egy kommentelő.

Újra elég nyers stílusban nyilvánult meg a Facebookon Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár, amikor is egy kommentelő a korábbi hírhedt kiszólására emlékeztette a politikust.

A korábbi egészségügyi államtitkár a vakációjáról képet töltött fel a Balatonnál, az egyik érdekesebbet a 24 szúrta ki közülük. „Mozgólépcső van? Arra vigyázz!” - írta az egyik kommentelő, utalva az Takács Péter válaszára, amikor valaki 8 milliárd forint holléte felől érdeklődött: „Anyádban!” Ebből a szóváltásból feljelentés lett, a fideszes politikus pedig most úgy fogalmazott: „Mert szerinted nem tudatosan küldtem el az anyjába a kis drogos provokátort?”

Nem mintha a kommentelőket félteni kellett volna. Bár nagy részük jó pihenést kívánt Takács Péternek, akadt azért, aki szitkozódva támadta: „Mi a faszt kerestél itt a Balatonon?” – hangzott a magyar néplélekre rendkívül jellemző, ámde kevéssé épületes hangvételű reakció.

Az említett nyolcmilliárd forint ügye a kínai lélegeztetőgép-bizniszről szólt: korábban a Válasz Online írta meg, hogy a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Fourcardinal Tanácsadó Kft. a Covid-járvány idején 17 milliárd forintért szerzett be ezer kínai lélegeztetőgépet, és az ügylethez létrehozták az SRF Silk Road Fund Holding Zrt.-t, amely 10 százalékos részesedést kapott a Fourcardinal Tanácsadó Kft.-ben. A társaság két aláírásra jogosult vezetője közül az egyik Takács sógora Péter volt, és miután a lélegeztetőgép-üzletet követően 8 milliárd forintot helyeztek át a Fourcardinalból az SRF Silk Road Fund Holdingba, az osztalék kifizetése után a vállalatot megszüntették.