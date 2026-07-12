A volt egészségügyi államtitkárt a korábbi hírhedt kiszólására emlékeztette egy kommentelő.
Feltételekhez kötné a babakocsik mozgólépcsőkön történő szállítását a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), egy szabálytervezet szerint azok a szülők, akik egyedül közlekednek, nem is használhatnák a lépcsőket, lift híján pedig a metrókat sem. Nem tudni, hogy a tervek hogyan kerültek nyilvánosságra, a BKK belső vizsgálatot indított. A tervezet a kormányzatot is meglepte, egyeztetnének a főpolgármesterrel.
Belső vizsgálatot rendelt el a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezetése azért, hogy kiderüljön: felsővezetői jóváhagyás nélkül hogyan került ki az internetre egy munkaközi anyag. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára a dokumentummal kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett a Főpolgármesteri Hivatallal.
Ezúttal egy sanghaji szupermarket takarítója alatt nyílt meg a lépcső. Egy héten belül ez már a harmadik sokkoló eset az ázsiai országban - írja a ripost.hu.
A mozgólépcső gyártója és a bevásárlóközpont egyaránt felelős azért a napokkal ezelőtti kínai balesetért, amelynek során egy vásárló alatt beszakadt a padlózat fedőlemeze, amikor lelépett a mozgólépcsőről, a fiatal anya a szerkezetbe esve szörnyethalt.
Beszakadt a fém fedőlap egy kínai bevásárlóközpont mozgólépcsőjének tetején, amint a lépcsőről lelépett egy vásárló. A nő még el tudta lökni magától kisfiát, de a ő maga életét vesztette - számolt be a kínai online média hétfőn.
A lift és a mozgólépcsők is beáznak az 1-es villamos felújított megállóiban, ezért néha leállnak, a BKK munkatársai viszont egész nap a helyszínen strázsálnak, hogy minden rendben működjön. A Kozma utcában is akad tennivaló: ott a trolik áramszedőit kell időnként helyre rakni. Míg a lift- és áramszedő-kezelő személyzet milliós pluszköltséget jelent, a BKV már azt sem tudja, hogyan törlessze hiteleit, a vállalat költségvetésének hiánya már a 7 milliárd forintot is meghaladta.
„Ti láttatok már hülye részeg angolt lecsúszdázni a Blaha mozgólépcsőjén, majd az alján széjjeltörni a fejét?” A 444.hu szerint ezt egy blogger írta ki az egyik mikroblogok írására alkalmas felületen még szombaton.