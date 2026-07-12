Hivatásos liftfigyelők

A lift és a mozgólépcsők is beáznak az 1-es villamos felújított megállóiban, ezért néha leállnak, a BKK munkatársai viszont egész nap a helyszínen strázsálnak, hogy minden rendben működjön. A Kozma utcában is akad tennivaló: ott a trolik áramszedőit kell időnként helyre rakni. Míg a lift- és áramszedő-kezelő személyzet milliós pluszköltséget jelent, a BKV már azt sem tudja, hogyan törlessze hiteleit, a vállalat költségvetésének hiánya már a 7 milliárd forintot is meghaladta.