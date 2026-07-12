A Fidesz influenszere elkezdte gúnyolni Kátai-Németh Vilmost, amiért vak, Magyar Péter és Hegedűs Zsolt is visszaszólt

vakság;Magyar Péter;Ábrahám Róbert;Hegedűs Zsolt;Kátai-Németh Vilmos;

2026-07-12 19:47:00 CEST

Az egészségügyi miniszter Antoine de Saint-Exupéryt idézte.

Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca vezetője is elítélte vasárnap a szociális és családügyi miniszterre tett becsmérlő megjegyzéseket. A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta: „A Fidesz és a megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai-Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a TISZA-kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz?” - tette fel a kérdést.

Hegedűs Zsolt Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művéből idézett: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Majd hozzátette: „A politikai viták elmúlnak. Az emberség megmarad. A fogyatékosság soha nem lehet gúny tárgya.”

Az Index a miniszterelnök bejegyzése után arról írt, a kormányfő nagy valószínűséggel Ábrahám Róbert fideszes influenszer felszólalására utalt, aki a 20. Nemzeti Hét rendezvényen Balatongyörökön tartott előadásában július 3-án több közéleti szereplőt is becsmérlő módon említett. Kátai-Németh Vilmosról egyebek közt azt mondta: „Van az a vicsorgó vak ember. Én még olyan rosszindulatú embert nem láttam.”

Ábrahám Róbert egyébként hasonló színvonalon kritizálta Ruff Bálintot is: „Megesküdnék rá, hogy az anyja fürdeti a mai napig”. Magyar Péter sem maradt ki, Ábrahám Róbert szerint a miniszterelnök olyan, „mint egy állat, aki gyáva beszari”, akit a saját felesége felpofoz.

Ábrahám Róbert vasárnap délután a Facebook-oldalára feltett videóban erősítette meg, hogy szerinte szabad nevetni egy vak miniszteren. – Marad a kérdés, szabad-e nevetni, ha egy magas labdát dob. Tehát ha nem látóként azt mondta, hogy neki a legfontosabb az átláthatóság. Most ezen persze, hogy elmosolyodik az ember. (...) Tehát ha valaki nem képmutató, és nem tartja kevesebbnek a vak minisztert, mint a látó társait, akkor épp ugyanúgy mer vele poénkodni, épp ugyanúgy fogja kritizálni, mert egyenrangúnak tartja velük. A másik kérdés, ami talán még ennél is fontosabb, hogy szabad-e kritizálni a vak minisztert? Persze, hogy szabad. Hát hatalmat gyakorol, ne hülyéskedjünk már! Ha egyszer rosszindulatú és vicsorog beszéd közben, azt miért ne lehetne elmondani? – fejtegette. (Az nem világos, hogy Ábrahám Róbert egyenrangúnak tartja Kátai-Németh Vilmost a látó társaival, miért kellett az enyhén szólva bornírt politikai vagdalkozásaiban említenie, hogy szociális és családügyi miniszter vak – a szerk.)