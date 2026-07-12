Az egészségügyi miniszter Antoine de Saint-Exupéryt idézte.
Magyar kutató részvételével sikerült nagyon komoly áttörést elérni a látásképteleség gyógyításában. Roska Botondnak két éve már sikerült a retinából eredeztethető vakságot gyógyítania, most az optogenetikán alapuló legújabb eredményekről tartott online sajtótájékoztatót.
Elfajultak az indulatok a megyei bajnokságban.
A vakság gyógyításán dolgozó, Svájcban élő magyar neurobiológus Hamburgban vette át az egymillió eurós pénzjutalommal járó tudományos elismerést.
A retina fényérzékenységét gyógyító, úttörő kutatásban a Semmelweis Egyetem tudósai is részt vesznek.
Sikeres, vagyonos vállalkozó volt, amikor harmincöt évesen egyik percről a másikra megvakult. Fölvette a kesztyűt, nem gyászolt, újra építkezni kezdett. Kurucsai Szabolcs az elmúlt tíz évben három végzettséget szerzett, boldog férj, és majd’ hatvanezer emberhez hozta közelebb a vakok világát. Bár sokszor ütközik nem várt akadályokba, folyton tele van ötletekkel. Szerencsés fickó: a legpocsékabb helyzetben is képes meglátni a jót és mohó életigenlés lakik benne.
Évente ezer ember veszíti el a látását Magyarországon cukorbetegség miatt, pedig ezeknek az eseteknek a 90 százaléka megelőzhető lenne szűréssel - mondta a Vakok Állami Intézetének igazgatója a köztévében.
Nemcsak a rajongókat, hanem szinte az egész világot megrázta a legendás Roxette együttes énekesnője, Marie Fredriksson (57) vallomása - írja a Blikk.