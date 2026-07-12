Jannik Sinner ötszörös Grand Slam-bajnok, megvédte a címét Wimbledonban

tenisz;Wimbledon;Jannik Sinner;Alexander Zverev;

2026-07-12 21:37:00 CEST

Alexander Zverev felnőtt a feladathoz, két és fél szetten át pariban volt a világelső Jannik Sinnerrel. Az olasz végül közel négyórás csatában védte meg címét férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon.

A világelső Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szetthátrányból fordítva, négy játszmában - 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4 - legyőzte a német Alexander Zverevet.

A Roland Garros friss bajnoka csak az első szettben tudott az olasz sztár fölé kerekedni, aki türelmes és pontos játékkal fokozatosan felőrölte az ellenállását, és 3 óra 47 perc alatt diadalmaskodott - s immár 11/4-re vezet kettejük párharcában.

Elképesztő két hét volt ez – fogalmazott a döntő után Zverev. – Úgy jöttünk el Wimbledonba, hogy korábban nem jutottam negyeddöntőbe se. Ez volt az első alkalom, hogy elhittem, megnyerhetem ezt a trófeát.

A közönség is nagy szerepet játszott abban, hogy el tudtam jutni a döntőbe. Ez az egyik legkülönlegesebb pálya, hatalmas megtiszteltetés itt játszani. Jannik nem szeretlek többé, kilencszer (valójában tizenegyszer – a szerk.) kaptam már ki tőled, de szeretnék gratulálni neked – mondta humorosan.

Megmutattad, miért vagy a világ legjobb teniszezője.



Nagyszerű volt a centerpályát megosztani veled, noha a döntő nem úgy alakult, ahogy szerettem volna.”

„Mindig két játékoson múlik, hogy ilyen jó legyen egy döntő. Annak örülök, hogy mindketten nagyon magas színvonalon tudtunk játszani. Elérted az egyik nagy célodat, Grand Slam-bajnok lettél Párizsban. Wimbledonban is elérheted ezt. Csak így tovább! Tudom, hogy szeretnél világelső lenni, most már ahhoz is nagyon közel vagy” – mondta a 24 éves Sinner.

Az olasz játékos pályafutása 30. tornagyőzelme és ötödik Grand Slam-trófeája mellé 3,6 millió fontot (1,5 milliárd forintot) kap.

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