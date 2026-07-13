Egy hét alatt negyedszer támadott iráni célpontokat az amerikai hadsereg

Irán;Egyesült Államok;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-07-13 07:35:00 CEST

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységei eközben Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és Omán területe ellen indított rakétákat és drónokat, de a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta.

Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a művelet amerikai keleti parti idő szerint kora este, 5 órakor kezdődött. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban.

A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, amely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint

a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt állította, hogy az elsődleges célpontok a Hormuzi-szoroshoz közeli iráni partokon elhelyezkedő radarlétesítmények, valamint drónok és rakétaállások, amelyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes.

A CENTCOM ugyancsak vasárnap délután a közösségi médiában cáfolta azt az iráni állítást, miszerint az öbölmenti arab államok ellen indított rakéta- és dróntámadások során Kuvaitban három amerikai katona vesztette életét. Az amerikai katonai közlemény szerint a térségből nem érkezett jelentés amerikai személyzet haláláról, vagy sebesüléséről.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távolabb fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta.

Az ománi incidens nyomán az ottani kormány bekérette az iráni nagykövetet, hogy kifejezze tiltakozását, különösen azt követően, hogy szombaton Irán külügyminisztere még Maszkatban tárgyalt a Hormuzi-szoros felügyeletét érintő kérdésekről, valamint az amerikai-iráni viszonyról.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy szombaton az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az Iszlám Forradalmi Gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett.

Az amerikai-iráni konfliktus eszkalációjára Antonio Guterres ENSZ-főtitkár vasárnap közleményben reagált, amiben arra figyelmeztetett, hogy a nyílt ellenségeskedéshez való visszatérésnek katasztrofális következményei lennének.