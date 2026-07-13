Egy hónap maradt az augusztus 20-i ünnepség megszervezésére

tűzijáték;augusztus 20.;Balásy Gyula;

2026-07-13 09:20:00 CEST

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség július 7-én hirdetett új közbeszerzési eljárást a rendezvényre, egy hetes határidővel.

Mindössze egy hónap alatt meg kell szervezni az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot, tűzijátékostul, zenei és kulturális rendezvényestül – írja a HVG.

A portál feldiézi, az állami illetékes, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) egy keretszerződés részeként már február 10-én nyertest hirdetett, másnap pedig meg is kötötték a nettó 9 827 317 620 forint, vagyis bruttó 12,5 milliárdos szerződést a Balásy-Gyula-féle Lounge Event Kft.-vel.

Azonban az NRÜ idén július 7-én új közbeszerzési eljárást hirdetett az augusztus 20-i rendezvényre, méghozzá szoros, egy hetes határidővel, július 13-át, vagyis a hétfői napot megjelölve az ajánlatok beadására.

Májusban ugyanis a Balásy-cégeket érintően hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, NAV-végrehajtás is indult, júniusban pedig előbb a központosított állami kommunikációs beszerzéseket húzták ki a cégek alól, majd az NRÜ felmondta az összes keretszerződésüket.

A HVG összefoglalója alapján az NRÜ elvégezte a megszűnt szerződés műszaki, pénzügyi és jogi lezárását, felmérte a fennmaradó feladatokat, majd új közbeszerzést készített elő „a módosult szakmai igényekhez és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokhoz igazodó új műszaki tartalommal”.

A dokumentáció szerint az NRÜ az időszűke miatt döntött a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás mellett, ami a nyilvánosságot és versenyt kizáró közbeszerzési forma. Az eljárás során célzottan hívnak meg cégeket – legalább egyet, legfeljebb hármat –, és éppen az Orbán-kormány kapott sok kritikát miatta, amikor a „rendkívüli sürgősségre” hivatkozva olyan kiemelt, több tízmilliárdos projekteknél alkalmazták, mint a vizes vb vagy az oszakai világkiállítás.

Most azonban tényleg szorít az idő, mivel a tárgyalásos szakasz lezárása és a szerződéskötés után talán négy hét lesz hátra augusztus 20-ig.

Márpedig a rendezvény időigényes szervezési, produkciós, logisztikai, engedélyezési és pirotechnikai feladatokkal, alvállalkozói és beszállítói kapacitások lekötésével jár.

A tenderdokumentáció műszaki leírása alapján a tervben családi élményzónák, könnyű- és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok szerepelnek. A fő attrakció természetesen a hagyományos esti tűzijáték, amely a leírás szerint egy 20-30 perces, filmszerű összművészeti látványshow, amely Magyarország ezeréves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el.