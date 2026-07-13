Nem tudni, mi dolga volt, de Nagy Márton miniszterként fél éven belül háromszor szállt meg ugyanabban az antwerpeni luxushotelben

Brüsszel;szállás;Belgium;szálloda;Antwerpen;Nagy Márton;

2026-07-13 10:30:00 CEST

Kiküldetései során megesett, hogy két nap két különböző belga város ötcsillagos hoteljében vendégeskedett.

Nagy Márton a brüsszeli útjai során többször is az antwerpeni botanikuskertben található luxushotelben töltötte az éjszakát. E kiküldetései során jellemzően egy brüsszeli luxusszállodát is igénybe vett, így előfordult, hogy két nap két különböző belga város ötcsillagos hoteljében vendégeskedett – számol be róla a 24, amely pert nyert az Orbán-kormány egykori minisztere vezette Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) szemben.

A portál azért indított pert, mert tavaly ősszel a tárca közérdekű adatigénylésére küldött válaszában nem árulta el, pontosan mely szállodákban tartózkodott külföldi útjain a miniszter, mivel érvelésük szerint ez nem közadat. A bíróság első és másodfokon is a 24.hu-nak adott igazat, ám mire az NGM teljesíthette volna az adatközlést, az Orbán-kormány megbukott, a tárca pedig megszűnt, így a szállodalistát végül a jogutód Pénzügyminisztériumtól kapta meg a jogerős ítélet birtokában a portál.

A 24 kiemeli,

Nagy Mártonnak alkalmanként több száz ezres, sőt volt, hogy milliós áron béreltek szobát éjszakánként közpénzből.

Kiküldetéseinek leggyakoribb célországa Belgium volt, azon belül is Brüsszel, ahol jellemzően az EU-tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereiből álló, havonta ülésező Ecofin Tanács üléseit látogatta. Ilyenkor azonban a 24.hu szerint visszatérően nemcsak a fővárosban, hanem a Brüsszeltől autóval legalább 40–50 percre fekvő Antwerpenben is foglalt szállást a Nemzetgazdasági Minisztérium, ráadásul mindig ugyanoda.

A Botanic Sanctuary Antwerp egy 15. századi kolostorépületben kialakított, ötcsillagos luxusszálloda, amelyet a Michelin Guide két Michelin-kulccsal tüntetett ki a kiemelkedő vendégélményért, és ahol szobatípustól függően 150 ezertől 900 ezer forintig terjedő árral érdemes számolni éjszakánként. A szálloda egyik erőssége a wellnessrészleg, a másik pedig a felső kategóriás étteremkínálat: a komplexumban négy étterem is működik, a három Michelin-csillagos Hertog Jan és Fine Fleur korábbi séfjei vezetik ezeket.

A portál összesítése alapján

Nagy Márton fél éven belül háromszor is megszállt az antwerpeni luxusszállodában, ami azért különös, mert az NGM a közadatigénylésre adott válaszában eredetileg nem tett említést arról, hogy a miniszter több városban is vendégeskedett, csupán annyit közölt, hogy a kiküldetések célállomása Brüsszel volt. A tárca így arról sem adott tájékoztatást, volt-e, és ha igen, milyen hivatalos programja a miniszternek a flamand kikötővárosban.

A Nagy Márton külföldi utazásairól szóló nyilvános minisztériumi beszámolók között mindenesetre nem szerepel antwerpeni látogatás az érintett hónapokban (2024 októberétől 2025 júliusáig), és a 24.hu EU-s ügyekre rálátó forrásai szerint a városban nem zajlik rendszeres uniós munka.

Nagy Márton kilenc hónap alatt összesen 12 külföldi úton vett részt, ebből négyszer utazott Brüsszelbe, és mindössze egyszer nem szállt meg az antwerpeni luxushotelben:

2024. november 28. és december 2. között a miniszter a magyar uniós elnökség finisében tartózkodott a belga fővárosban, csütörtökön a Versenyképességi Tanács ülését vezette, hétfőn az EPSCO (foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi) Tanácsban elnökölt, így a hétvégét is Belgiumban töltötte. Szállásköltsége a négy napra 3 325 597 forint volt, vagyis éjszakánként 831 399 forintot fordítottak a kényelmére. Azt nem tudni, ebből hány napot töltött Antwerpenben, ugyanis foglaltak még neki egy ötcsillagos luxusszállodát Brüsszelben. Az NGM közlése szerint Nagy Márton az út során kétoldalú találkozón is részt vett.

2025. február 16. és 18. között, amikor az Ecofin Tanács ülésére érkezett Brüsszelbe, Nagy Márton visszatért a Botanicba. Éjszakánként 425 ezer forintos áron szállt meg, így összesen 851 723 forint volt a szállásköltség. Ekkor a Rocco Forte szállodalánchoz tartozó ötcsillagos luxushotelben, a Hotel Amigóban tartózkodott még, mely a világ legbefolyásosabb politikusainak törzshelye a belga fővárosban.

2025. március 9. és 11. között Nagy újból az Ecofin miatt utazott Brüsszelbe. Ekkor nem járt az antwerpeni Botanicban, de három éjszakára így is két szállodát vett igénybe: az Európa-negyedben található Courtyard by Marriott Brussels EU egy négycsillagos hotel, ahonnan az Európai Unió Tanácsának székhelye kényelmes sétatávolságra van. Ugyanezen az úton a gazdasági miniszter megszállt a Corinthia Grand Hotel Astoriában is. A szállásköltsége a két éjszakára 1 023 698 forint volt, tehát naponta 511 ezer forintot fizettek.

2025. május 11. és 13. között ismét az Ecofin-ülésre érkezett Brüsszelbe, és az antwerpeni mellett egy újabb brüsszeli luxushotelben vendégeskedett. A négycsillagos The Hotel Brussels a város elegáns divat- és bevásárlónegyede, a Louise szívében található. A kétéjszakás úton 1 442 396 forintra rúgott a szállásköltség, vagyis éjszakánként 721 ezer forintért szállt meg Nagy Márton – ám ezúttal sem tudni, hogy mennyi volt a brüsszeli és mennyi az antwerpeni éjszaka ára.

A kiperelt adatokból az is kiderült, hogy Nagy Márton a szóban forgó időszakban további hét ötcsillagos hotelben szállt meg szerte a világon:

a Rosewood Viennában, Bécsben egy éjszakára 796 ezer forintért,

Hongkongban a The St. Regis Hong Kongban, valamint Sencsenben a Mandarin Orientalban öt éjszakára 1 022 388 forintért,

Szófiában a Juno Hotel Sofiában egy éjszakára 113 949 forintért,

Luxemburgban a Le Place d’Armes-ban egy éjszakára 372 733 forintért,