Magyar Péter szerint a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában

Fidesz;Sándor-palota;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-13 09:42:00 CEST

A miniszterelnök közölte, Gulyás Gergely vezetésével a bukott kormánypárt előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia.

„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában” – jelentette ki Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzésében felidézite, ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. „Ezzel fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet. A mai döntés fontos lépés az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolásához. Egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet az orbáni politikai bábok lecserélése. Tudja ezt a egykori állampárt is. Ahogy azt is, hogy az Alaptörvény szerit a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt” – hangsúlyozta.

Magyar Péter úgy folytatta, az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök, kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn – írta a kormámyfő, hozzátéve, tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását.

Magyar Péter szerint azonban

szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, ezzel tulajdonképpen szembe menve az Alkotmánnyal.

A miniszterelnök arról számolt be, hogy Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így „az orbáni maffia” letörését. Hozzáfűzte, az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor „régi samesza”, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett „elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.

„Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget. Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást. Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt” – írta Magyar Péter.

Bejegyzését azzal zárta: a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmányellenes lépésre kész lesz, de innen is üzeni nekik, hogy nem fognak sikerrel járni, „a végső hatalom forrása ugyanis a magyar nép”.

Korábban egy, a parlament honlapján közzétett dokumentum alapján mi is beszámoltunk arról, hogy Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter július 13-14-re az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte az Országgyűlés elnökénél. A tárcavezető közölte, a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.

Magyar Péter ezt követően a Facebook-oldalán közölte, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását, és a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt.