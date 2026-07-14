Határt húzott az egyház: Osztie Zoltán már nem beszélhet a magyar püspökök nevében

tüntetés;katolikus egyház;Sándor-palota;Osztie Zoltán;

2026-07-14 05:45:00 CEST

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye gyorsan jelezte, hogy Osztie Zoltán nem egyházi megbízásból szónokolt a Sándor-palota előtti múlt csütörtöki fideszes tüntetésen. Az egész ügy azt mutatja, hogy a katolikus vezetés már nem akarja, hogy rávetüljön a politikai elfogultság árnyéka.

Osztie Zoltán fellépése a Sándor-palota előtt megtartott fideszes demonstráción igen rossz üzenetet hordozott a katolikus egyház szempontjából, hiszen egy katolikus plébános szólt az „önkény” ellen tüntetők előtt. S bár nem lelkipásztorként vett részt a politikai megmozduláson, megszólalása akkor is egyházi jelentést kap, ha nem visel reverendát, és ha formálisan a saját nevében beszél.

Ezért volt figyelemre méltó az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye gyors reakciója. Süllei László általános érseki helynök még a rendezvény estéjén levélben tájékoztatta a főegyházmegye papjait arról, hogy Osztie nem a főegyházmegye megbízásából és nem annak engedélyével nyilatkozott, hanem saját jogán.

A levélben emlékeztette a papokat arra, küldetésük nem a politikai szerepvállalás, hanem az evangélium hirdetése, a rájuk bízott közösségek szolgálata és az emberek méltóságának védelme.

Ez persze még nem klasszikus fegyelmi eljárás a katolikus egyház részéről, s felfüggesztés sem fenyegeti Osztie Zoltánt. Mégis, az egyházi vezetés meghúzta a határt, méghozzá úgy, hogy arra régóta nem volt példa a magyar egyház történetében. A főegyházmegye azt üzente: a lelkipásztor nem szónokolhat úgy egy pártrendezvény emelvényéről, mint a szószékről.

Osztie a tüntetésen arról beszélt, imádkoznak Orbán Viktorért és Magyar Péter megtéréséért. Bírálta Magyar Péter magánéletét, a Pride-ot és a genderpolitikát, miközben a háttérhatalmat és a BlackRock pénzügyi erejét is emlegette.

A szónoklat végén megáldotta a résztvevőket. Ez utóbbi azonban komoly kérdéseket vetett fel: a politikai üzenet így vallási gesztussal zárult, ami tovább erősítette azt a benyomást, hogy egy pártpolitikai mozgósítás egyházi támogatást kap.

A főegyházmegye levele éppen ezt akarta megcáfolni. A Szemlélek által közölt szövegben Süllei László a papi hivatásra vonatkozó zsinati tanítást idézte, majd azt írta: a papok nem valamilyen ideológia vagy párt szolgálatában állnak. Különösen erős mondat volt az is, hogy nincs olyan politikai hatalom, amely fontosabb lehetne az ember személyes méltóságánál és szabadságánál. Ebben a kontextusban a levél nemcsak Osztie beszédére, hanem az elmúlt másfél évtized egyházi-politikai gyakorlatára is utalhatott.

Osztie Zoltán pályája azért vált jelképessé, mert nem egyszeri kisiklásról volt szó. A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa hosszú évek óta a Fidesz körüli keresztény-konzervatív közélet egyik ismert szereplője. Két évtizeden át vezette a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét (KÉSZ), amely az ő elnöksége alatt egyre szorosabban kapcsolódott a jobboldali civil hálózatokhoz és a békemenetek világához. 2016-ban a Fideszhez kötődő Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány díjával tüntették ki.

A legnagyobb vitát azonban az Orbán Viktor születésnapjára bemutatott hálaadó misék váltották ki. Önmagában semmi különös nincs abban, ha egy pap imádkozik az ország vezetőiért: ez a keresztény liturgikus hagyomány része. Osztie miséi azonban messze túlmutattak ezen. Korábbi megszólalásaiban Orbánt Isten ajándékaként, fáklyaként és Szent Istvánhoz mérhető vezetőként ábrázolta, sőt arról is beszélt, hogy az érte mondott imák hozzájárulhattak a Fidesz kétharmados győzelmeihez.

Amikor a Népszava korábbi interjújában arról kérdezte, imádkozott-e szentmisén Gyurcsány Ferencért is, Osztie azt felelte: így nem, előbb az ő megtéréséért kellene imádkozni. Ezzel maga cáfolta meg azt az érvelést, hogy Orbán esetében csupán a mindenkori miniszterelnökért mondott politikailag semleges imáról lett volna szó. A mérce láthatóan a politikai hovatartozás volt.

A Sándor-palota előtti beszéd ezért vált különösen kényelmetlenné az egyház számára. A Fidesz már nem kormányzó erő, hanem saját politikai túléléséért küzdő ellenzéki párt. Amikor egy pap ebben a helyzetben fellép a rendezvényén, imát és áldást kapcsol a politikai üzenethez, majd a rivális kormányfő megtérését emlegeti, az nem egyszerű közéleti vélemény. Az a látszat keletkezik, hogy az oltár tekintélye egy bukott politikai rend megvédésének szolgálatába áll.

A katolikus vezetésnek azért is lett sürgős a távolságtartás, mert a magyar egyház társadalmi hitelessége régóta sérülékeny. A 2022-es népszámláláson mintegy 2,9 millióan vallották magukat katolikusnak, csaknem egymillióval kevesebben, mint 2011-ben. Az adatot árnyalja, hogy a vallási kérdésre rendkívül sokan nem válaszoltak, ezért nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy ugyanennyi hívő eltűnt. A jelzés mégis erős: gyengül a felekezeti kötődés, és sokan távolodnak az intézményes egyháztól.

Ebben a helyzetben különös súlya volt Német László bíboros májusi írásának. A belgrádi érsek szerint a magyar katolikus egyház hallgatásával sokszor elmulasztotta prófétai szerepét, és önkritikára, szembenézésre, megtérésre van szükség. Azt is hangsúlyozta, hogy a világegyház tanítása nem a politikai hatalomhoz való igazodást, hanem a társadalmi igazságosság, a korrupció elleni fellépés, a menekültek védelme és az emberi méltóság szolgálatát követeli meg.

Osztie ügye ebbe a szélesebb folyamatba illeszkedik. A magyar katolikus egyház nem egyik napról a másikra szakítja el magát a korábbi hatalmi kapcsolatrendszertől, és egyetlen helynöki levél nem írja felül az elmúlt tizenhat év gyakorlatát. De a mostani gyors reakció azt mutatja, hogy változik az egyházpolitika. Ami korábban kényelmes kompromisszumnak tűnt, ma már a maradék társadalmi bizalom elvesztésével fenyeget.

A kérdés most az, lesz-e folytatás. Ha az elhatárolódás egyedi tűzoltás marad, Osztie esete gyorsan a feledés homályába merül. Ha viszont szabályok, belső iránymutatások és következetes gyakorlat követik, akkor a főegyházmegye levele fordulóponttá válhat. Világossá kell tenni, hogy pap nem lehet pártrendezvény díszlete, és a szószék tekintélye nem használható fel sem kormány, sem ellenzék, sem bukott hatalom vallásos igazolására.

A magyar katolikus egyház nem attól lesz közömbös vagy gyáva, ha nem áll be egyik politikai tábor mögé. Éppen ellenkezőleg: akkor nyerheti vissza erkölcsi súlyát, ha képes minden hatalommal szemben ugyanazt a mércét alkalmazni. Osztie Zoltán története ezért elsősorban arról szól, hogy a politika mennyire mélyen áthatotta a magyar katolikus egyházat. Kérdés, hogy az egyház képes-e végre visszavenni saját hangját.

Osztie Zoltán pályája

Az 1958-ban született katolikus papot Esztergomban szentelték fel. Több vidéki szolgálati hely után a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa lett. 1996 és 2016 között a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke volt. A szervezet az ő vezetése alatt szorosan kapcsolódott a jobboldali civil hálózatokhoz. 2016-ban a Fideszhez kötődő Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány díjával tüntették ki. Szélesebb nyilvánosság előtt főként az Orbán Viktor születésnapjára bemutatott misék és a kormányfőt vallásos képekkel magasztaló kijelentései tették ismertté.