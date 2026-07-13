A teljes Tisza-frakció napszemüvegben köszöntötte az egyik fideszes influenszer által gúnyolt Kátai-Németh Vilmost

A Tisza teljes frakciója ma így várt – tette közzé Facebook-oldalán Kátai-Németh Vilmos azt a fotót, ami hétfőn a parlamenti ülés előtt készült, és amelyen a kormánypárti képviselők mindegyike napszemüvegben vállalt szolidaritást egy jobboldali rendezvényen még Ábrahám Róbert fideszes influenszer által július elején gyengénlátása miatt kigúnyolt szociális és családügyi miniszterrel.
– Azért vállaltam el a miniszterséget, hogy lebontsam a társadalmi előítéleteket. Az elmúlt 16 évben a Fidesz érdemben nem tett a kirekesztés ellen, sőt, több társadalmi csoport ellen kifejezetten szította a gyűlöletet. Ezen kell változtatnunk! De a változás nem indulhat el a társadalom támogatása nélkül. Velünk tartotok? – tette fel a kérdést Kátai-Németh Vilmost.A Fidesz influenszere elkezdte gúnyolni Kátai-Németh Vilmost, amiért vak, Magyar Péter és Hegedűs Zsolt is visszaszólt
Amint arról lapunk is beszámolt, már korábban is botrányairól elhíresült Ábrahám a 20. Nemzeti Hét rendezvényen Balatongyörökön tartott előadásában július 3-án több közéleti szereplőt is becsmérlő módon említett az Index szerint. Kátai-Németh Vilmosról egyebek közt azt mondta: „Van az a vicsorgó vak ember. Én még olyan rosszindulatú embert nem láttam.” A ma már ellenzékiként fellépő fideszes influenszer Magyar Péter miniszterelnökről, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterről is gyalázkodva beszélt. Ezek után a kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztere elítélő posztja után a tiszás politikusok egymás után álltak ki a megtámadottak mellett.Kátai-Németh Vilmos uszítást emleget, miután Ábrahám Róbert „vicsorgó vak embernek” neveztePuzsér Róbert közzétett egy hangfelvételt arról, hogy a Pesti Srácok munkatársa pofonvágtaMár nem gyanúsított Ábrahám Róbert, amiért megütötte Puzsér Róbertet