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A teljes Tisza-frakció napszemüvegben köszöntötte az egyik fideszes influenszer által gúnyolt Kátai-Németh Vilmost

A szociális és családügyi miniszter támogatást kér a magyar társadalomtól a kirekesztés elleni fellépéshez.

A Tisza teljes frakciója ma így várt – tette közzé Facebook-oldalán Kátai-Németh Vilmos azt a fotót, ami hétfőn a parlamenti ülés előtt készült, és amelyen a kormánypárti képviselők mindegyike napszemüvegben vállalt szolidaritást egy jobboldali rendezvényen még Ábrahám Róbert fideszes influenszer által július elején gyengénlátása miatt kigúnyolt szociális és családügyi miniszterrel.

– Azért vállaltam el a miniszterséget, hogy lebontsam a társadalmi előítéleteket. Az elmúlt 16 évben a Fidesz érdemben nem tett a kirekesztés ellen, sőt, több társadalmi csoport ellen kifejezetten szította a gyűlöletet. Ezen kell változtatnunk! De a változás nem indulhat el a társadalom támogatása nélkül. Velünk tartotok? – tette fel a kérdést Kátai-Németh Vilmost.

Amint arról lapunk is beszámolt,  már korábban is botrányairól elhíresült Ábrahám a 20. Nemzeti Hét rendezvényen Balatongyörökön tartott előadásában július 3-án több közéleti szereplőt is becsmérlő módon említett az Index szerint. Kátai-Németh Vilmosról egyebek közt azt mondta: „Van az a vicsorgó vak ember. Én még olyan rosszindulatú embert nem láttam.” A ma már ellenzékiként fellépő fideszes influenszer Magyar Péter miniszterelnökről, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterről is gyalázkodva beszélt. Ezek után a kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztere elítélő posztja után a tiszás politikusok egymás után álltak ki a megtámadottak mellett.

A szociális és családügyi miniszter közölte, a fogyatékossággal élők ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint bárki más, a fideszes influenszer ezt gyalázta meg.