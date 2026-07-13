gyalázkodás;gyengénlátók;gúnyolódás;Ábrahám Róbert;Tisza-frakció;Kátai-Németh Vilmos;

2026-07-13 14:58:00 CEST

A teljes Tisza-frakció napszemüvegben köszöntötte az egyik fideszes influenszer által gúnyolt Kátai-Németh Vilmost

A szociális és családügyi miniszter támogatást kér a magyar társadalomtól a kirekesztés elleni fellépéshez.