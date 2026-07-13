Kátai-Németh Vilmos uszítást emleget, miután Ábrahám Róbert „vicsorgó vak embernek” nevezte

vakok;fogyatékkal élők;vakság;fogyatékossággal élők;Ábrahám Róbert;Kátai-Németh Vilmos;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-07-13 14:53:00 CEST

A szociális és családügyi miniszter közölte, a fogyatékossággal élők ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint bárki más, a fideszes influenszer ezt gyalázta meg.

Uszítással vádolta Ábrahám Róbert fideszes influenszert a szociális és családügyi miniszter újságíróknak nyilatkozva hétfőn a parlamentben.

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy Ábrahám Róbert nemrég több kormánypárti politikusról becsmérlően beszélt, Kátai-Németh Vilmost pedig „vicsorgó vak embernek” nevezte a 20. Nemzeti Héten, Balatongyörökön tartott július 3-ai előadásában.

Kátai-Németh Vilmos szerint akiben van empátia, az pontosan tudja, hogy itt nem a vakságról van szó, hanem az uszításról. Arról volt szó, hogy

„látványosan kellett egyet csavarni, kellett egyet mutatni, hogy mi milyen menők vagyunk, hát akkor rúgjunk bele a vakokba, vagy rúgjunk bele majd legközelebb a kerekesszékesekbe, uszítsunk egy kicsit megint, mert mi a gyűlöletből élünk”

– mondta a miniszter.

Leszögezte: minden egyes ember érték, így a fogyatékossággal élők is. Rengeteg mindent tudnak, sportolnak, dolgoznak, verset írnak, szavalnak, táncolnak, ők is ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint bárki más, „Ábrahám Róbert ezt gyalázta meg tegnap” – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy szerinte a Fideszre az atyáskodó politika volt jellemző, majd rámutatott, hogy ő inkább konzultálni szeretne. Megemlítette, hogy a múlt héten találkozott az Országos Fogyatékosságügyi Tanáccsal. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a fogyatékossággal élők nem kérnek különleges jogokat, csak ugyanazt, amit más, „és ha meghallgatnak minket, mi el is mondjuk”. Hozzátette, azt kérik, hogy fogadják be őket, amivel ugyan együtt járnak bizonyos pluszok, mint például az akadálymentesítés, de „nem űrjárműveket kérnek”.