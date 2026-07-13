Indítványozták a letartóztatását annak a tolnai férfinak, aki elgázolta az őt igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről

gázolás;igazoltatás;Központi Nyomozó Főügyészség;rendőrgázolás;Kaposszekcső;

2026-07-13 15:15:00 CEST

A férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, eltiltás hatálya alatti, illetve ittas járművezetés vétsége miatt.

Több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják azt a középkorú, Tolna vármegyei férfit, aki elütötte az intézkedő rendőrt, majd elmenekült a helyszínről – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség lapunkhoz eljuttatott hétfői közleményéből.

Mint arról beszámoltunk, a hétvégén százak keresték azt a 43 éves férfit, aki egy igazoltató rendőrt gázolt el Kaposszekcsőn múlt csütörtökön késő este, majd végül csaknem 24 óra bujkálás után a lucernásban találtak rá Csikóstőttős határában.

A rendelkezésre álló adatok szerint július 9-én a késő esti órákban a férfi ittasan, eltiltás hatálya alatt vezetett Tolna vármegyében. A rendőrök a Kaposszekcsőn közlekedő autóst igazoltatni akarták, ezért az egyik láthatósági mellényt viselő járőr a közvilágítással ellátott útszakaszon, az úttesten állva egy szolgálati lámpával jelezve megpróbálta őt megállítani.

A megalapozott gyanú szerint a gépjármű vezetője annak ellenére, hogy észlelnie kellett a hivatalos személyt, nem lassított és irányváltás nélkül elütötte a rendőrt, majd fékezés nélkül elhajtott a helyszínről és elrejtőzött. A súlyosan sérült rendőr társa mentőt hívott és erősítést kért a férfi felkutatására. A rendőrség nagy erőkkel és társadalmi összefogással hajtotta végre a keresést, amely eredményre vezetett és egy napon belül elfogták a férfit – közölte hétfőn a nyomozó ügyészség.

A tájékoztatás szerint ezt követően a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a férfit őrizetbe vette, majd gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, járművezetés eltiltás hatálya alatt bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt. A férfi vallomást tett, érdemi védekezését az ügyészség vizsgálja.

A férfit januárban ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetésre és két év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a bíróság. Az ügyészség a férfi eljárás során történő jelenlétének biztosítása, a szökés és a bűnismétlés megelőzése érdekében indítványozta az elkövető letartóztatását. A kényszerintézkedés elrendeléséről a Kaposvári Járásbíróság ma dönt.