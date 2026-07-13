Helyszínelő rendőrt gázoltak, egy gyerek is súlyosan megsérült

Helyszínelő rendőrt ütött el egy személygépkocsi szombaton kora délután az M35-ös autópályán Hajdúböszörménynél. A balesetben még ketten megsérültek, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőr és egy gyerek súlyosan, egy másik felnőtt könnyebben sérült meg - közölte a mentőszolgálat.