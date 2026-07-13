A bíróság szerint fennáll a szőkés és a bűnismétlés veszélye.
A férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, eltiltás hatálya alatti, illetve ittas járművezetés vétsége miatt.
Az autós akkora lendülettel érkezett, hogy a rendőrkocsinak is nekicsapódott, és arrébb lökte azt.
Később a jobb hátsó kerék átment az egyenruhás bokáján.
Szegedre és Makóra vitték az M43-as autópályán szerda reggel történt, négy halálos áldozattal járó tömegbaleset tizenhárom sebesültjét, valamennyien külföldiek. A veronai busztragédia sérültjét hazahozták, a katasztrófáról álhírek jelentek meg. Az autópályán hétfőn elsodort fiatal rendőrnő halála miatt komoly vita alakult ki a szakértők között.
Helyszínelő rendőrt ütött el egy személygépkocsi szombaton kora délután az M35-ös autópályán Hajdúböszörménynél. A balesetben még ketten megsérültek, az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőr és egy gyerek súlyosan, egy másik felnőtt könnyebben sérült meg - közölte a mentőszolgálat.
Tizenkét év fegyházra ítélte jogerősen a Baross téri rendőrgázolót a Fővárosi Ítélőtábla szerdán. Az eljárás adatai szerint a vádlott 2010 nyarán Budapesten ittas, kábítószeres állapotban egy közlekedési szabálysértés után autóval Zuglótól Kőbányáig menekült a rendőrök elől, eközben számos ember testi épségét veszélyeztette, és a Keleti pályaudvarnál tolatás közben halálra gázolt egy őt üldöző rendőrt.
Súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést az ügyész az elsőfokú ítélettel szemben annak az osztrák férfinak az ügyében, aki 2012. október 11-én Apátfalván Hummer terepjárójával halára gázolta Kenéz Imre motoros rendőrt – tájékoztatta Juhászné Prágai Erika, a Szegedi Törvényszék szóvivője kedden az MTI-t.
Nem jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte csütörtökön a Szegedi Törvényszék azt az osztrák sofőrt, aki 2012. október 11-én Apátfalván Hummer terepjárójával halálra gázolta Kenéz Imre motoros rendőrt.
Fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség a Szegedi Törvényszéken kedden arra az osztrák férfira, aki a vád szerint 2012. október 11-én Apátfalván Hummer terepjárójával szándékosan halára gázolta Kenéz Imre motoros rendőrt.
A Szegedi Törvényszék várhatóan csak ősszel hoz első fokon ítéletet annak az osztrák férfinak az ügyében, aki a vád szerint 2012. október 11-én Apátfalván Hummer terepjárójával szándékosan halára gázolta Kenéz Imre motoros rendőrt.
Tizenkét év fegyházra ítélte a Baross téri rendőrgázolót a Fővárosi Törvényszék pénteken.
Megtagadta a vallomástételt, felolvasott korábbi vallomásaiban azonban következetesen balesetnek nevezte a történteket az az osztrák férfi, aki a vád szerint 2012. október 11-én Apátfalván Hummer terepjárójával szándékosan halára gázolta Kenéz Imre rendőrjárőrt.