Izraeli művelet része lehetett Ahmadinezsád budapesti látogatása

Orbán-kormány;Ahmadinezsád;New York Times;Mahmud Ahmadinezsád;

2026-07-13 17:27:00 CEST

A The New York Times információ szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott klímakonferencia csak fedősztori volt, valójában azt akarták lehetővé tenni, hogy volt iráni elnök titkos tárgyalásokat folytasson Budapesten izraeli hírszerzőkkel.

Újabb izgalmas részleteket tárt fel a The New York Times Mahmúd Ahmadinezsád budapesti útjairól és annak valódi céljáról – számol be Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a Facebook-oldalán. Azt írta, az Orbán-kormány segített a Moszad vezetőjének, hogy Budapesten beszervezze a volt iráni elnököt.

Az amerikai lap cikkében felidézte, 2024 elején a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora meghökkentő kérést kapott a magyar kormány egyik magas rangú tisztviselőjétől. A kormányzati vezető azt kérte Deli Gergely professzortól, hogy az egyetem rendezzen konferenciát a klímaváltozásról, és hívjon meg rá egy meglehetősen váratlan vendéget: Mahmúd Ahmadinezsádot, Irán világszerte elutasított volt elnökét. A szélsőségesen iszlamista, antiszemita, Izrael-ellenes, holokauszttagadó exelnököt hivatalosan a NKE invitálta meg, hogy előadást tartson, látogatásáról korábban lapunk is beszámolt.

„A kérés valódi oka még ennél is megdöbbentőbb volt. A tisztviselő azt mondta Delinek, hogy a klímakonferencia csupán fedősztori: valójában azt akarták lehetővé tenni, hogy Ahmadinezsád titkos tárgyalásokat folytasson Budapesten izraeli hírszerzőkkel – vagyis saját esküdt ellenségének képviselőivel” – írja Panyi Szabolcs.

A rektor tisztában volt azzal, hogy a meghívás az ő személyes hírnevét és az egyetem megítélését egyaránt súlyosan megtépázhatja, miközben egy interjúban éppen hogy azt mondta, úgy érezte, közreműködésével akár emberéleteket is megmenthet „Ha két ellenség beszélni akar egymással, akkor az a legjobb, amit tehetünk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy valóban szóba álljanak egymással” – fogalmazott.

A New York Times információi szerint Ahmadinezsád 2024-es látogatása az egyetemen, majd egy évvel későbbi újabb budapesti útja egy több éven át tartó izraeli művelet része volt.

A cél az volt, hogy az egykori iráni elnököt fokozatosan hírszerzési együttműködésre bírják, majd amikor elérkezik a megfelelő pillanat, Irán új vezetőjeként segítsék hatalomra

– állították a műveletet ismerő amerikai és iráni tisztviselők.

Ahmadinezsád megnyerése állítólag annyira fontos volt Izrael számára, hogy David Barnea, az izraeli titkosszolgálat akkori vezetője 2024-ben személyesen Budapestre utazott, hogy találkozzon vele. Nem sokkal később a Moszad, Izrael külföldi hírszerző szolgálata arról tájékoztatta a CIA-t, hogy kapcsolatba lépett Ahmadinezsáddal. Amerikai tisztviselők szerint Izrael az elmúlt években titokban pénzzel támogatta Ahmadinezsád lakhatását és utazásait, izraeli ügynökök pedig több alkalommal is találkoztak vele külföldön, köztük budapesti útjai során. Az egészben emellett az is különös, hogy Izrael miért éppen egy holokauszttagadó, antiszemita volt elnök köré építhette fel az iráni rendszerváltásra vonatkozó tervét.