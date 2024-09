- Titkos megbeszélésen vett részt Budapesten a korábbi iráni elnök, úgy tűnik, csak álca volt az egyetemi előadás

Irán;látogatás;titkos tárgyalás;Mahmud Ahmadinezsád;

2024-09-03 11:00:00 CEST

Már megérkezésének estéjén, május hatodikán egy hajnali két óráig tartó megbeszélésen vett részt Budapesten Irán korábbi elnöke, Mahmúd Ahmadinezsád - tudta meg a hvg.hu.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a szélsőségesen iszlamista, antiszemita, Izrael-ellenes, holokauszttagadó exelnököt hivatalosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), invitálta meg, hogy előadást tartson „közös értékek a globális környezetben”. Mindezt egy sehol meg nem hirdetett, zártkörű rendezvényen. Ezt amennyire lehetett igyekeztek elhallgatni, ráadásul az is felvetett kételyeket, hogy Ahmadinezsád előadásában a létező összes közhelyet előtte.

Már akkor többen felvetették, hogy a korábbi elnök esetleg valamilyen találkozóra érkezhetett a magyar fővárosba - s mint kiderült, valóban ez volt a cél.

A körülményekből az is tudható, hogy mind az Orbán-kormány, mind a hatóságok tudtak a látogatásról, valamint a hajnalig tartó megbeszélésről is - ám a kabinet egyik tagja sem találkozott vele. A vizit részleteit egyébként nemzeti minősített adattá nyilvánították, így abban sem lehetünk biztosak, hogy Ahmadinezsád volt iráni elnök valóban a közel-keleti helyzetről, annak rendezéséről, a további eszkaláció megelőzéséről egyeztetett Budapesten. Ám erősíti a gyanút, hogy egy olyan országba érkezett a politikus, amely Izrael egyik legerősebb Európai szövetségese, szakértők szerint pedig ehhez kellett Irán jóváhagyása is. Így alappal lehet gondolni, hogy valamilyen, az iráni-izraeli kapcsolatokat érintő tárgyalásról lehetett szó, amihez Budapest mint semleges helyszín szolgált.

Az ugyanakkor nem derült ki, hogy kivel vagy kikkel találkozott a volt iráni elnök a magyar fővárosban.