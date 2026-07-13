A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyett rendes eljárási menetben vizsgálja Sulyok Tamás indítványát

A Velencei Bizottság tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a testület azon döntéséről, hogy a továbbiakban - a korábbiakban jelzett sürgős eljárás helyett - rendes eljárási menetben folytatja az Alaptörvény 17. módosítási tervezetének az államfőt érintő részéhez kapcsolódó kérdések vizsgálatát - közölte a Sándor-palota a honlapján hétfőn.Megszavazták az Alaptörvény 17. módosítását, Sulyok Tamás búcsúzhat a köztársasági elnöki posztjától
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ennek megfelelően a köztársasági elnök indítványait a legközelebbi plenáris ülésén, októberben összevontan tárgyalja a bizottság.
„Sulyok Tamás álláspontja változatlan abban, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldására indokolt lett volna az alkotmánymódosítás benyújtása előtt az alkotmányjog terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele, ugyanis ez jelenthetne garanciát az európai viszonylatban is rendkívülinek számító helyzet alapvető alkotmányos elvekkel összhangban álló rendezésére” - tették hozzá.Elárulta a Sándor-palota, milyen megkereséssel fordult Sulyok Tamás a Velencei BizottsághozMár az elején szólt a NAIH elnöke, Sulyok Tamásnak ki kell adnia, mit írt a Velencei BizottságnakTitkolja a Sándor-palota, milyen megkereséssel fordult Sulyok Tamás a Velencei BizottsághozMegszólalt Sulyok Tamás, szerinte alkotmányos válság van, a Velencei Bizottság sürgősségi eljárásban tárgyalja a lemondása ügyét