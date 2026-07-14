Akár 34 fokot is mérhetünk, de többfelé zivatar és felhőszakadás jöhet

időjárás;előrejelzés;felhőszakadás;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-07-14 08:28:00 CEST

Tizennégy megyére figyelmeztetést adtak ki.

Kedden napos időre számíthatunk, de a gomolyfelhőkből elsősorban az északkeleti tájakon és – napközben inkább még csak – a Dunántúl nyugati részén, majd estétől már keletebbre is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó záporok, zivatarok – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a késő esti, éjféli óráktól még a középső országrészbe is átterjedhetnek a csapadékgócok. A zivatarokat felhőszakadás és erős, viharos széllökések kísérhetik, azoktól függetlenül csak helyenként élénkülhet meg a légmozgás.

A várható zivatarok miatt tizennégy megyére (Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Somogy, Vas és Zala megyében felhőszakadásra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő, helyenként északkeleten lehet ennél hűvösebb.