Naponta csaknem egy centimétert apad a Balaton

időjárás;Balaton;vízszint;

2026-07-11 11:32:00 CEST

Nem kizárólag a hőmérséklet határozza meg a párolgás mértékét.

Az elmúlt időszak rendkívül forró időjárásában a Balaton vízhőmérséklete is kritikusan magas értékeket ért el. Ám annak ellenére, hogy azóta markáns változás következett be és igen hűvös reggeleket élhettünk meg – aminek köszönhetően a tó vízhőmérséklete is jelentősen visszaesett, – a párolgás üteme nem csökkent – vette észre az erről szóló beszámolót a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet BalatonScience oldalon az Időkép.

A hőkupola idején a Balaton felszíne rendkívül felmelegedett, miközben a vízfelszín felett magas páratartalmú, vízgőzben gazdag légréteg alakult ki. Ez a páraburok csökkentette a vízfelszín és a levegő közötti vízgőznyomás-különbséget, így önmagában mérsékelte a párolgás intenzitását. Ráadásul a hőkupolát többnyire gyenge légmozgás kísérte, ami tovább csökkentette a párolgás hatékonyságát.

A megerősödő szél a napokban folyamatosan elszállítja a vízfelszín fölött felhalmozódó vízgőzt, ezért a levegő ismét nagyobb mennyiségű nedvességet tud felvenni. Emiatt – még az alacsonyabb vízhőmérséklet ellenére is – a párolgás intenzívebbé válhat.

Ennek következménye, hogy

a Balaton vízszintje jelenleg megközelítőleg napi 1 centiméterrel csökken, ami mintegy 6 millió köbméter vízveszteséget jelent naponta.

A párolgás mértékét tehát nem kizárólag a hőmérséklet határozza meg, sőt, legalább olyan fontos szerepet játszik a levegő páratartalma, a szél erőssége és a légköri viszonyok alakulása is.