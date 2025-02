'68 után szabadon - interjú Matteo Vespával, az Európai Diákunió elnökével

Az utóbbi időben több európai országban is demonstrációk kezdődtek az oktatás ügye miatt. Itthon az utóbbi évben számos tanársztrájk és diáktüntetés is történt, emellett például Portugáliában is tiltakoztak a pedagógusok, decemberben határozatlan idejű sztrájkot jelentettek be. Lettországban és az Egyesült Királyságban is egyre elégedetlenebbek a tanárok. Az európai oktatás helyzetéről az Európai Diákszövetség elnökét, Matteo Vespát kérdeztük, aki fiatal kora ellenére 40 ország sok millió diákjának érdekeit képviseli.