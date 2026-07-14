Navracsics Tibor polgári demokratákat keres, mert szerinte a Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a bukásához vezetett

Társadalom;Fidesz;közösség;Navracsics Tibor;bukás;Tisza Párt;

2026-07-14 11:57:00 CEST

Az Orbán-kormányok többszörös miniszterének, a Fidesz önkormányzati kabinetje jelenlegi vezetőjének elege van a jakobinusokból, a forradalmakból és álforradalmakból, és egyelőre a meg nem nevezett közösségekhez fordulna.

A forradalmi elit most tort ül. Arra hivatkoznak, hogy az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a Kúria és az Alkotmánybíróság elnöke és az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit – bírálja élesen keddi Facebook-posztjában Navracsics Tibor a Magyar Péter vezette kormány és a Tisza párt kétharmados többségének Alaptörvény-módosítását. A fideszes politikus – aki több ciklusban is miniszteri tisztséget töltött be Orbán Viktor miniszterelnöksége, a NER idején, uniós biztos is volt, és választási ígérete ellenére nem vonult vissza a politikától, sőt a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetését is elvállalta – szavazók számának összehasonlításával támasztaná alá, hogy neki van igaza.

Állítása szerint az elfogadott Alaptörvény-módosítás példátlan módon szűkíti a megválaszthatóság feltételeit, és adminisztratív eszközökkel korlátozza a politikai versenyt Magyarországon. – Ha elfogadjuk igaznak a forradalmi elit állítását, miszerint a Tisza minden egyes szavazója ezt akarta – pusztán azért, mert a választási nagygyűléseiken ez elhangzott esetleg, és ott senki sem tiltakozott ellene –, akkor is 3.385.890 magyar állampolgár akarata ez. Szemben azzal a 2.458.337 magyar állampolgár akaratával, aki a Fidesz-KDNP-re, 358.372 magyar állampolgár akaratával, aki a Mi Hazánkra szavazott és eszerint a logika szerint ellenzi a módosítást. Nem is beszélve arról az 1.538.964 szavazóról, aki nem jelent meg a szavazóhelyiségekben április 12-én, tehát biztosan nem támogatta a módosítás ötletét – vezeti le számítását Navracsics, aki szerint a magyar társadalom számbeli többsége sem támogatta ezt a módosítást.

– Akármit is gondoljunk a Tisza módosító javaslatának tartalmáról, abban egyetérthetünk, hogy a párt és a kormány ennél a vitánál is pontosan úgy járt el, mint a Fidesz tette az elmúlt tizenhat év nagy részében – írja az ellenzéki politikus. Saját magára belső ellenzékiként emlékszik vissza a NER idejéből, aki társadalmi vitát szorgalmazott, aki ellenezte az Alkotmánybíróság jogainak csorbítását, aki mindig minden médiumot meghívott a sajtótájékoztatóira és interjút is adott mindenkinek, valamint aki többször is szót emelt a kormány és a kormánypártok kommunikációja, plakátkampányai és az Európai Bizottsággal szemben folyó kampányai ellen.

„Ezekkel a tényekkel a hátam mögött mondom, hogy hatalmi politikában a TISZA ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel. Éppen ezért a jövő a sok jakobinizmus, forradalmak és álforradalmak után azoké, akik a közösségek felé fordulnak, őket hallgatják meg, és az alapján alakítják Magyarország jövőjét. Forradalmárokból és forradalmi elitekből volt már elég ebben az országban. Most polgári demokratákra van szükség, mert polgári demokrácia nem létezhet polgári demokraták nélkül” – szögezi le Navracsics Tibor.