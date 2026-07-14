A brazil elnök szerint az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot szedne a Hormuzi-szoroson áthaladóktól

Irán;Egyesült Államok;Brazília;Donald Trump;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-07-14 11:41:00 CEST

Luiz Inácio Lula da Silva ezzel Donald Trump tervére reagált.

Az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot vetne ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, ahogyan azt Donald Trump említette – jelentette ki helyi idő szerint hétfőn Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett üzenetében olyan vám bevezetéséről beszélt, amelyet az Egyesült Államok szedne be, és amely a szoroson átkelni kívánó hajók rakománya értékének 20 százalékát tenné ki.

– Régen ezt kalózkodásnak tekintették – nyilatkozta Lula egy nyilvános rendezvényen Sao Caetano do Sulban, Sao Paulo államban. A brazil elnök hozzátette,

„az Egyesült Államok mint jelentős ország, amely – úgy gondolom – hosszú ideje küzd a kalózkodás ellen, ma nem viselkedhet kalózként”.

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokádját. Hozzátette, hogy minden más ország szabadon használhatja a Hormuzi-szorost, és megállapította, hogy az útvonal nyitva áll és nyitva is marad. Bejegyzésében Trump úgy fogalmazott,

az Egyesült Államok mostantól a „Hormuzi-szoros őreként” lép fel, amiért ellentételezést kér.

Azt mondta „méltányossági alapon” a hajózási útvonal biztonságának fenntartása során felmerülő összes költség 20 százalékos megtérítését várja el minden teherszállítmány után.