A brazil elnök szerint az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot szedne a Hormuzi-szoroson áthaladóktól

Az Egyesült Államok kalózzá válna, ha vámot vetne ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, ahogyan azt Donald Trump említette – jelentette ki helyi idő szerint hétfőn Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök.
Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett üzenetében olyan vám bevezetéséről beszélt, amelyet az Egyesült Államok szedne be, és amely a szoroson átkelni kívánó hajók rakománya értékének 20 százalékát tenné ki.
– Régen ezt kalózkodásnak tekintették – nyilatkozta Lula egy nyilvános rendezvényen Sao Caetano do Sulban, Sao Paulo államban. A brazil elnök hozzátette,
„az Egyesült Államok mint jelentős ország, amely – úgy gondolom – hosszú ideje küzd a kalózkodás ellen, ma nem viselkedhet kalózként”.
Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokádját. Hozzátette, hogy minden más ország szabadon használhatja a Hormuzi-szorost, és megállapította, hogy az útvonal nyitva áll és nyitva is marad. Bejegyzésében Trump úgy fogalmazott,
az Egyesült Államok mostantól a „Hormuzi-szoros őreként” lép fel, amiért ellentételezést kér.
Azt mondta „méltányossági alapon” a hajózási útvonal biztonságának fenntartása során felmerülő összes költség 20 százalékos megtérítését várja el minden teherszállítmány után.Iráni rakéták vettek célba két tartályhajót, az Egyesült Államok újabb támadása után robbanásokról számoltak be IránbanÚjra blokád alá helyezte az USA Iránt, a háború ismét megrengetheti a világ olajpiacát